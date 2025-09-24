В липецком автобусе вебкам-модель устроила порношоу ради донатов
В Липецке произошёл возмутительный инцидент с участием вебкам-модели в общественном транспорте. Подробности сообщает Telegram-канал «Липецкач • Новости Липецка».
28-летняя местная жительница Алёна, которая работает под псевдонимом «Girls-Leia», устроила демонстрацию сексуального самоудовлетворения в салоне автобуса.
Событие случилось в прямом эфире во время её интернет-трансляции. Зрители стрима в реальном времени наблюдали за происходящим и могли перечислять модели денежные донаты.
Девушка рассчитывала, что её личность сохранит анонимность. Однако теперь ряд горожан обратились в правоохранительные органы. Они требуют, чтобы полиция проверила действия женщины и привлекла её к ответственности, если она нарушила закон.
