Мужчина разделся и подглядывал за женщиной через окно

24 сентября 2025, 22:25

Жителя Казахстана обвинили в сталкинге за подглядывание через окно

Фото: Istock / Alexander Farnsworth

В Казахстане мужчину привлекли к уголовной ответственности после того, как он был замечен за подглядыванием в окно дома местной жительницы. Об этом сообщает Nur.kz.