Мужчина разделся и подглядывал за женщиной через окно
В Казахстане мужчину привлекли к уголовной ответственности после того, как он был замечен за подглядыванием в окно дома местной жительницы. Об этом сообщает Nur.kz.
Инцидент произошёл в Атырауской области. На кадрах с места видно, как неизвестный заходит во двор частного дома, снимает с себя нижнее бельё, подходит к окну и наблюдает за хозяйкой.
По информации СМИ, мужчина не просто подглядывал — он также следил за женщиной и преследовал её.
Первоначально в отношении нарушителя был составлен протокол по статье о хулиганстве, по которой суд назначил ему 60 часов обязательных общественных работ.
Однако, как позже заявил родственник пострадавшей, при вынесении решения не были учтены ключевые обстоятельства: мужчина не только подглядывал, но и совершал непристойные действия, включая прикосновения к половому органу. По его словам, после того как видео с произошедшим попало в соцсети, к нему обратились другие женщины, рассказавшие о схожем поведении этого же человека.
В результате правоохранители возбудили уголовное дело уже по статье о сталкинге — она вступила в силу в Казахстане 16 сентября. Как отмечает издание, данный случай стал первым в стране, расследуемым по этой норме. Сейчас проводится досудебное расследование.
