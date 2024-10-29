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19-летняя горнолыжница из Италии Матилда Лоренци погибла на тренировке в 19 лет

19-летняя горнолыжница из Италии Лоренци погибла после падения на тренировке
29 октября 2024, 13:58
Фото: iStock/ Rafa Jodar

Фото: iStock/ Rafa Jodar

Во время тренировки погибла итальянская горнолыжница Матильда Лоренци, сообщает Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS).


Спортсменка каталась на лыжах на склоне Валь Сеналес в итальянской провинции Южный Тироль. Она погибла из-за падения на трассе — девушка сильно ударилась головой о снег. После того как Лоренци получила травму, её госпитализировали, но врачи не смогли спасти жить спортсменке.

«Глубоко опечалены кончиной Матильды Лоренци, о чем сообщили в Министерстве обороны Италии, выразившем искренние соболезнования 19-летней спортсменке итальянской армии. FIS присоединяется к президенту FISI Флавио Роде и всему итальянскому сообществу зимних видов спорта, включая тренеров, спортсменов, товарищей по команде, федеральный совет и всех сотрудников FISI», — выражает соболезнования FIS.

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ГД признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом
ГД признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегалом
29 октября 2024, 13:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

В случае совершения преступления мигрантом факт его нелегального нахождения на территории России будет считаться отягчающим обстоятельством. Соответствующий законопроект Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях.
Отмечается, что такие предложения были выдвинуты в октябре группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером палаты парламента, главой комиссии по миграционной политике Ириной Яровой.

Согласно им, незаконное нахождение на территории России мигранта, совершившего преступление, станет отягчающим обстоятельством. Такое изменение будет внесено в статью 63 Уголовного кодекса РФ.

Авторы законопроекта объяснили, что нелегальное пребывание в стране уже указывает на заведомо недобросовестное и противоправное поведение человека и предполагает повышенную ответственность для него.

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#законопроект
#мигранты
#преступление
#россия
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Реестр воинского учета заработает с 1 ноября: что это такое, система штрафов и как изменится жизнь призывников
29 октября 2024, 13:37

Фото: istockphoto/DIMUSE

С 1 ноября граждане России, достигнувшие 17-летнего возраста, смогут встать на воинский учет дистанционно через Единый электронный реестр. Это нововведение позволит призывникам следить за статусом своих повесток в режиме онлайн и значительно снизит количество случаев уклонения от призыва. О том, как изменится жизнь призывников расскажет «Радио 1».

Что такое единый реестр воинского учета?


Единый реестр воинского учета — это система, которая собирает и хранит информацию о военнообязанных гражданах. Он начнет функционировать с 1 ноября, и его цель — упорядочить учет граждан для военной службы.

Как будет функционировать Единый электронный реестр


Военные комиссариаты, которые до сих пор вели учет военнообязанных на бумаге, столкнутся с новыми условиями. Введение Единого электронного реестра упростит процесс учета как для военкоматов, так и для граждан.

С 1 ноября призывники начнут получать повестки в электронном формате. Вся информация о военнообязанном будет храниться в цифровом реестре. Молодые люди смогут самостоятельно обновлять данные о своем семейном положении, месте работы и регистрации без необходимости уведомлять военкоматы. Доступ к личному профилю будет предоставлен через портал «Госуслуги» и систему ЕСИА.

Реестр направленных повесток


Система направленных (врученных) повесток, будет автоматически генерировать извещения и хранить информацию о всех выданных документах. Эта система основана на реестре воинского учета, и военнообязанные смогут получить выписку из него при наличии подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».

В системе будет содержаться информация о военкомате, дате направления и вручения повесток, а также общие данные о гражданине (ФИО, дата рождения, паспортные данные, место жительства) и сведения о временных ограничительных мерах. В 2024 году цифровой реестр уже функционировал в тестовом режиме в нескольких регионах.

Повестка считается врученной, даже если призывник не получил ее лично. Если у него есть учетная запись на Госуслугах и повестка была направлена в его личный кабинет, она считается врученной с момента размещения. При отправке другими способами повестка считается полученной в день получения или через 7 дней с момента ее регистрации в реестре.


Фото: istockphoto/Irina Guzovataya

Значение для работодателей


С 1 ноября работодатели будут обязаны предоставлять отчетность в военкоматы через Реестр воинского учета. На данный момент отчетность можно подавать как в бумажном, так и в электронном формате через «Госуслуги». Работодатели должны будут передавать: план по введению воинского учета (до 31 декабря), списки сотрудников для первоначальной постановки на учет, сведения о трудоустройстве и увольнении, а также данные о неисполнении обязанностей в области воинского учета.

Какие данные попадут в Единый реестр воинского учета


В новом Едином реестре будет собрана полная информация о военнообязанных. Эти данные будут автоматически поступать из различных источников, включая Министерство образования, налоговую службу, МВД и медицинские учреждения. В единый реестр воинского учета будут включены следующие данные: ФИО, дата рождения, пол, серия и номер паспорта, номер СНИЛС, ИНН, адрес проживания, гражданство, информация о состоянии здоровья, уникальный код в реестре воинского учета, а также основания для предоставления отсрочки или освобождения от военной службы.

Объем информации в реестре значительно увеличен и включает до 50 различных параметров. Среди них также будут данные о предпринимательской деятельности граждан, наличие у них транспортных средств и информация о судимости.


Штрафы и наказания


Бумажные повестки должны быть вручены сотрудникам под подпись не позднее чем за три дня до их явки в военкомат. Если работодатель получает повестку, он обязан передать ее сотруднику; в противном случае, по истечении семи дней, она считается врученным документом. За несоблюдение этих правил предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, а для организаций — от 350 до 400 тысяч рублей.

Гражданин должен явиться в военкомат с повесткой; если он этого не сделает в течение 20 дней, могут быть применены ограничительные меры, такие как запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также отказ в кредитах и сделках с недвижимостью.

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В Подмосковье в 2025 году запретят производство некоторых товаров
29 октября 2024, 13:32

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Правительством Российской Федерации от 14.10.2024 № 2827-р был утверждён перечень продукции, производство которой запрещено из-за невозможности обработки и утилизации отходов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Список включает следующие позиции:

  1. Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевой промышленности всех цветов, за исключением прозрачного, голубого, зелёного, коричневого и белого.
  2. Упаковка из полиэтилентерефталата с этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной этикетки.
  3. Многослойные бутылки из полиэтилентерефталата.
Распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 года. До этого момента нововведения не будут касаться уже произведённой продукции.

Ежегодно, начиная с 2026 года, перечень будет дополняться новыми позициями.

Все предложения по актуализации списка должны быть согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

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#продукты
#переработка
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СК РФ просят проверить показ платьев с ликом Богородицы на саммите БРИКС
29 октября 2024, 13:23

Фото: istockphoto/Sergei Dolgov

Следственный комитет России просят организовать проверку в отношении дизайнера одежды и главы «Театра сакральной моды» Алены Беляевой. Причиной стал показ мод в рамках саммита БРИКС, на котором были представлены платья с образом Богородицы.
С такой инициативой выступили активисты движения «Сорок сороков», сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Показ мод проходил в московском «Колизей Холле». Несколько моделей использовали в оформлении платьев образ Богородицы в иконописном стиле. Якобы само мероприятие было приурочено к празднику Явления Пресвятой Богородицы.

Теперь православные активисты просят Следком проверить дизайнера Алёну Беляеву на предмет оскорбления религиозных чувств верующих. При этом, судя по её социальным сетям, за представленную линейку платьев организаторы БРИКС наградили модельера орденом «Твори добро».

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#дизайнеры
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Козёл пробрался в здание аэропорта Нижнекамска
Домашний козёл случайно оказался в здании аэропорта Нижнекамска
29 октября 2024, 13:19

Фото: iStock/ Thomas B Lee

Козёл пробрался в здание аэропорта Нижнекамска. Увидевшие его люди записали животное на видео.
В аэропорту Бегишево республики Татарстан пассажиры увидели домашнего козла с ошейником — он бродил по зданию, сообщают «Челнинские известия».

Забавный случай произошёл ещё 26 октября. Животное не боялось людей, не вело себя агрессивно.

«Ужас какой», — говорит один из очевидцев, посмеиваясь.

Козёл, вероятно, тоже хотел «пройти досмотр» — на одном из кадров видно, что он целенаправленно шёл в сторону интроскопа (устройство для досмотра личных вещей). Сотрудник тут же схватил козла, пролезшего вне очереди, за рога и увёл его в сторону. Животное покорилось и не стало сопротивляться.

Сейчас загулявшего козла вернули владельцам. В здании аэропорта он оказался случайно.

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#аэропорт
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В Кашире 2 ноября пройдёт экологическая акция «Чистый лес»
29 октября 2024, 13:06

Фото: istockphoto / Sakorn Sukkasemsakorn

2 ноября в Кашире пройдёт экологическая акция «Чистый лес». Она организована в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов», которые поддерживаются партией «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Жители приглашаются к уборке Берёзовой рощи микрорайона Кашира-2. Участники акции очистят лесные территории от мусора, валежника и упавших деревьев.

Сбор участников состоится в 14:00 возле Дворца спорта «Юбилейный». Проект «Чистый лес» направлен на повышение экологической культуры, контроль над реализацией национального проекта «Экология» и реформой обращения с отходами, развитие экологического туризма и сохранение животных в Московской области.

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#уборка
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«Есть смысл»: Эксперт дал совет по покупке квартиры при новой ставке ЦБ
Эксперт недвижимости Барсуков: при новой ставке ЦБ стоит заниматься накопительством
29 октября 2024, 13:02

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Ключевая ставка снова взлетела, ипотечные ставки бьют все рекорды, лимиты по льготной ипотеке заканчиваются, а банки поднимают первоначальный взнос до 50%. Что делать в такой ситуации людям, которые, ожидая подходящего момента, откладывали с покупкой квартиры?
Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с «Радио 1» сообщил, что цены в этом году выросли только на новостройки за счет завершения программы о льготной ипотеке.

«А сейчас горбик, который застройщики решили нарисовать, потихоньку убирают. На фоне высокой ключевой ставки накопительство становится очень интересной и полезной вещью. Копим денюжки и ждем, пока накопим на квартиру, а потом покупаем. На мой взгляд, сейчас есть смысл копить, но очень внимательно смотреть на рынок, потому что потенциал к росту цен есть. Длинные депозиты не нужно делать, а на короткие деньги класть можно», — посоветовал эксперт.

По его словам, во время «накопительства» стоит тщательно выбирать себе квартиру и следить за рынком в целом.

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#недвижимость
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В Кашире у памятника «Як-9» ведутся ремонтные работы
29 октября 2024, 12:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

К 80-летию празднования Дня Победы подрядчик МБУ «Благоустройство» городского округа Кашира проведёт работы по благоустройству памятника «Як-9», расположенного на въезде в город, сообщает пресс-служба аздминистрации городского округа.
Ответственные службы уже заменили плитку на памятнике и планируют отремонтировать постамент. Завершение всех работ запланировано до конца ноября текущего года.

«В городском округе Кашира продолжаются работы по восстановлению памятников, реконструкции обелисков войны. Это очень важная, значимая работа. В следующем году мы отпразднуем 80 Великой Победы, это знаменательное событие», — рассказал директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.
Все объекты округа, связанные с памятью о Великой Отечественной войне, будут приведены в порядок к 9 мая.

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#памятник
#подмосковье
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«Ветераны России» предложили переводить женщин на удалёнку для повышения рождаемости
«Ветераны России» предложили идею удалёнки для женщин для роста рождаемости
29 октября 2024, 12:35

Фото: iStock/ilona titova

Общественное движение «Ветераны России» предложило переводить женщин на удалённую работу для повышения рождаемости. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что общественники направили письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой рассмотреть возможность расширения прав женщин на удалённую работу по их желанию с целью борьбы с демографическим кризисом в стране.

С аналогичной инициативой «Ветераны России» обратились к главе Совфеда Валентине Матвиенко.

Общественники убеждены, что принятие таких мер позволит повысить рождаемость, учитывая, что огромное число женщин работает в сферах бухгалтерии, маркетинга, IT, а также на госслужбе.

Также движение привело результаты исследования, согласно которому, работающие удалённо женщины чаще решаются на рождение детей, что подтверждает эффективность инициативы.

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