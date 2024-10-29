19-летняя горнолыжница из Италии Матилда Лоренци погибла на тренировке в 19 лет

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Во время тренировки погибла итальянская горнолыжница Матильда Лоренци, сообщает Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS).
Спортсменка каталась на лыжах на склоне Валь Сеналес в итальянской провинции Южный Тироль. Она погибла из-за падения на трассе — девушка сильно ударилась головой о снег. После того как Лоренци получила травму, её госпитализировали, но врачи не смогли спасти жить спортсменке.
«Глубоко опечалены кончиной Матильды Лоренци, о чем сообщили в Министерстве обороны Италии, выразившем искренние соболезнования 19-летней спортсменке итальянской армии. FIS присоединяется к президенту FISI Флавио Роде и всему итальянскому сообществу зимних видов спорта, включая тренеров, спортсменов, товарищей по команде, федеральный совет и всех сотрудников FISI», — выражает соболезнования FIS.
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