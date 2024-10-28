Актёр Максим Шпаковский из сериала «Сваты» попал в смертельную автокатастрофу

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В ночь на 25 октября актёр Максим Шпаковский из сериала «Сваты» попал в ДТП и погиб.
Шпаковский скончался в возрасте 48 лет, сообщил Русский драматический театр Черноморского флота имени Бориса Лавренева, где проходил службу Шпаковский.
Причиной смерти стали травмы, которые актёр получил, попав в дорожно-транспортное происшествие. Максима Шпаковского госпитализировали после автокатастрофы, но в больнице его спасти не смогли.
Актёр родился 10 ноября 1975 года, он окончил Ярославский государственный театральный институт. Максим Шпаковский известен по ролям в сериалах «Легавый 2», «Сваты 4», «Жена олигарха», «Синдром дракона» и «Исаев».
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«Трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в театре флота, – Максим Александрович Шпаковский», — говорится в публикации театра в социальной сети.
Причиной смерти стали травмы, которые актёр получил, попав в дорожно-транспортное происшествие. Максима Шпаковского госпитализировали после автокатастрофы, но в больнице его спасти не смогли.
Актёр родился 10 ноября 1975 года, он окончил Ярославский государственный театральный институт. Максим Шпаковский известен по ролям в сериалах «Легавый 2», «Сваты 4», «Жена олигарха», «Синдром дракона» и «Исаев».
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Ольга Енгалычева