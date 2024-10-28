Умер актер Демчук из «Майора Грома»

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Актёр кино, сериалов и дубляжа Михаил Демчук умер на 41 году жизни.
Актёр умер ещё 16 октября, но о случившемся стало известно лишь 28 октября.
Михаил Демчук родился 13 августа 1984 года, жил и работал в Москве. Свою карьеру в кино он начал в 2017 году. Он снимался в таких проектах как «Майор Гром», «Карамора», «Тур с Иванушками», а также «Полярный-2» и «Конец света». На момент смерти актёра фильм «Шаман» не был завершён — в этом проекте Демчук был в роли алкодемона. Всего в фильмографии Демчука 43 картины.
Ранее стало известно о смерти актёра Юрия Пономаренко, известного по сериалу «Глухарь». Его труп нашли в квартире Актёр упал, травмировал голову, потерял много крови и умер. Следов насилия и предсмертной записки не нашли.
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Михаил Демчук родился 13 августа 1984 года, жил и работал в Москве. Свою карьеру в кино он начал в 2017 году. Он снимался в таких проектах как «Майор Гром», «Карамора», «Тур с Иванушками», а также «Полярный-2» и «Конец света». На момент смерти актёра фильм «Шаман» не был завершён — в этом проекте Демчук был в роли алкодемона. Всего в фильмографии Демчука 43 картины.
«Стиль работы бешеный. Работаем с первого дубля», — говорил о себе сам актёр.
Ранее стало известно о смерти актёра Юрия Пономаренко, известного по сериалу «Глухарь». Его труп нашли в квартире Актёр упал, травмировал голову, потерял много крови и умер. Следов насилия и предсмертной записки не нашли.
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Ольга Енгалычева