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2 500 нарушений правил пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья

20 декабря 2023, 17:42
Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Более 2 500 нарушений правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья выявлено лесной охраной. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Выявленными нарушениями являются несоблюдение собственники смежных с лесом участков правил противопожарной безопасности и отсутствия профилактических мероприятий.

«Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на землях гослесфонда — одна из приоритетных задач работников лесного хозяйства Московской области<…> С начала года лесной охраной проведено более 46 000 мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах, во время патрулирований было выявлено более 2 583 подобных случаев. <…> По итогам собственники смежных участков получили 771 предостережение, и в органы государственного пожарного надзора было направлено 607 уведомлений», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.


Стоит отметить, что собственники земельных участков,которые граничат с лесом, обязаны обеспечивать их очистку от горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ леса или отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

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#собственники
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В красногорском ЖК «Аникеевский» построят детсад на 315 мест
20 декабря 2023, 17:59

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В Красногорске построят детский сад на 315 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области, которое выдало разрешение на строительство.
Детсад появится в жилом комплексе «Аникеевский». Открытие планируется в 2025 году.

Площадь трёхэтажного здания превысит 4 тыс кв м. Там разместят 13 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Оборудуют пищеблок с кухней, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и кабинет логопеда.

На прилегающей территории проведут озеленение, организуют детские и спортивные площадки.

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В Армении приостановили вещание радио Sputnik Армения
20 декабря 2023, 17:30

Фото: iStock/DedMityay

Вещание радио Sputnik Армения приостановили на месяц по решению Комиссии по телевидению и радио, об этом сообщает Sputnik Армения в своём Telegram-канале.
«Комиссия по телевидению и радио страны отозвало на 30 дней лицензию у нашего ретранслятора – радиостанции «Тоспа». Еще одним решением комиссия оштрафовала ретранслятора на 500 тыс. драмов (порядка $1200)», - прокомментировали ситуацию представители СМИ.

В Sputnik отметили, что эти решения Комиссия объяснила нарушениями правил вещания, а именно - допущение ироничных и уничижительных высказываний в эфире, порочащих честь страны, а также распространение паники, основанной на фактах, взятых из недостоверных источников.

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В Подмосковье в рамках нацпроекта в 2023 году отремонтировали 900 км дорог
20 декабря 2023, 17:05

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали дорожное полотно, построили тротуары и линии освещения, обустроили элементы безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«В этом году мы отремонтировали около 900 км покрытия на 270 участках региональных дорог. С учётом анализа аварийности и просьб жителей построили 60 км тротуаров, 17 км новых линий освещения, 30 км ограждений», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Помимо этого, по его словам, установили около 10 тыс дорожных знаков, 250 новых остановок, 100 дорожных неровностей, 50 комплектов шумовых полос.

В министерстве отметили, что все сельские и подъездные дороги, а также дороги в черте города для улучшения качества были обновлены с применением новой асфальтобетонной смеси.

Также в 2023 году завершили капремонт семи мостовых сооружений. В декабре после окончания работ открыли проезд в Ступине по мосту у деревни Матюково, а до конца года планируют завершить первый этап капитального ремонта и открыть проезд по мостам в Ногинске и Воскресенске.

В Подмосковье нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуют уже пять лет.

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В США освободили соратника Мадуро в обмен на американских заключённых
20 декабря 2023, 17:00

Фото: iStock/Yingko

Администрация президента США Джозефа Байдена освободила близкого соратника Николаса Мадуро в обмен на американских заключённых, об этом сообщает The Associated Press.
Николас Мадуро Морос - венесуэльский политик и действующий президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года.

«Администрация Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных», - прокомментировали ситуацию в AP со ссылкой на источник.

По информации СМИ, на свободу выпустили венесуэльского дипломата Алекса Сааба. В обмен на него, Венесуэла отпустила не менее десяти граждан Соединённых Штатов.

20 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Мадуро не посетит Россию до конца 2023 года, однако, его визит останется на повестке дня.

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#джозеф байден
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В Красногорске пройдет ежегодная премия губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело»
20 декабря 2023, 16:50

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

21 декабря состоится Ежегодная Премия губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В рамках премии пройдет награждение за героические поступки защитников Отечества,которые они совершили в ходе специальной военной операции, а также за особые заслуги, инициативы и проекты, которые направлены на поддержку участников СВО и их близких.

Лауреатами премии стали члены семей погибших героев, общественные деятели, волонтеры, и бойцы специальной военной операции.

Общий призовой фонд премии составил 80 миллионов рублей, который будет разделен между 93 победителями.

Стоит отметить, что почетными гостями торжественного награждения станут председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Герой России Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк и военный журналист Александр Сладков.

Кроме этого, с начала приемной компании премии было получено более двух тысяч заявок свыше чем от десяти тысяч участников.

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В Московской области работает рождественский фестиваль
20 декабря 2023, 16:40

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковном Красногорске проходит рождественский фестиваль. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Фестиваль стартовал 18 декабря в Красногорске на Павшинской пойме.

«С 1 декабря на территории городских округов Московской области проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко встрече одного из самых ожидаемых праздников - Нового года. Традиционно праздники не обходятся без ярких ярмарок и гастрономических площадок, на которых проходит торговля фермерской продукцией. В продаже также представлены локальные ремесленные товары и сувениры», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Для гостей и жителей Московской области подготовлены гастрономическая ярмарка, где каждый сможет попробовать и купить разнообразные фермерские продукты, а также елочный базар, на котором представлен широкий ассортимент пушистых красавиц.

Кроме этого, на территории фестиваля работают фудкорты и каток с пунктом проката коньков.

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«Без штанов и без глаз»: кто изуродовал мёртвую москвичку и ее связь с шоу «Пацанки»
В Подмосковье найдено тело девушки с выколотыми глазами, подробности
20 декабря 2023, 16:37

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

На берегу озера в Подмосковье найдено тело молодой девушки. Страшную находку сделали волонтеры спасательно-поискового отряда. Оба глаза погибшей были выколоты, а штаны – спущены до колен. Редакция «Радио 1» расскажет, почему правоохранители не торопятся называть смерть насильственной, и какие факты вскрылись об образе жизни 27-летней Кристины.

Что известно о девушке, полураздетое тело которой нашли у озера в Подмосковье


27-летняя Кристина переехала из Тюменской области в Москву в 2005 году. Девушка проживала в квартире вместе с матерью. Отношения между родственницами не были гладкими. На почве ревности к старшей сестре и ее детям, Кристина часто ссорилась с матерью. В Москве девушка работала барменом и официантом.

По информации телеграм-канала Shot, на протяжении трех лет погибшая несколько раз становилась генеральным директором семи разных компаний, которые в настоящее время ликвидированы.

Также сообщается, что около пяти лет назад Кристина принимала участие в кастинге телешоу «Пацанки», однако на проект так и не попала. Девушка отдавала предпочтение мужской одежде, короткой стрижке и имела несколько татуировок.

Пропавшую без вести москвичку нашли мертвой у озера в Подмосковье


27-летняя Кристина поссорилась со своей матерью в субботу утром. Причиной конфликта вновь стала ревность девушки. Кристина ушла из дома около семи часов утра. Вскоре она созвонилась с матерью, однако больше на звонки не отвечала. Через несколько часов после ее ухода из дома, мобильный телефон Кристины перестал находиться в сети.

Обеспокоенная мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» присоединились к поискам. Женщина также воспользовалась услугами таролога, которая подсказала местонахождение дочери. Тело девушки действительно нашли у озера, на которое указала специалист. Кроме того, таролог «увидела» в момент смерти Кристины двоих мужчин рядом с ней.

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В ночь на вторник тело девушки было обнаружено на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе, в 2,5 км от деревни Мишуково.

Куртка Кристины была обнаружена на ледяном покрытии озера. Тело лежало на берегу. Оба глаза девушки были выколоты, а штаны спущены до колен. Из личных вещей пропала банковская карта. Позже рядом с местом обнаружения тела девушки были найдены следы крови. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства гибели девушки.

Стали известны подробности о девушке, которую нашли мёртвой в Подмосковье: версии


Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе – ненасильственную смерть, пишет Shot. Следователи предполагают, что Кристина могла снять с себя одежду самостоятельно. Такой эффект называют «парадоксальным раздеванием», когда человек замерзает, но ему кажется, что становится жарко, поэтому он избавляется от вещей. Глаза девушки могли обезобразить лесные обитатели.

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По некоторым данным, правое глазное яблоко могли уничтожить грызуны, поэтому выводы о маньяке делать рано. Правоохранители также выяснили, что накануне гибели Кристина поссорилась со своей подругой и опубликовала на своей странице в социальной сети песню «Шалава» в исполнении Loc-Dog.

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Жители Подмосковья могут стать частью национальной премии «Россия – страна возможностей»
20 декабря 2023, 16:03

Фото: пресс-служба национальной премии «Россия – страна возможностей»

Жителей Московской области приглашают принять участие в национальной премии «Россия – страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба национальной премии «Россия – страна возможностей».
Стартовал прием заявок на премию, в рамках которой желающие смогут рассказать свою историю. Стать участником можно до 19 января 2024 года включительно.

«<…> Владимир Путин неоднократно говорил, что главный золотой запас России – это люди. Наша страна всегда была богата талантами. Те, кто создает общественные инициативы, не ждут наград, они делают это от чистого сердца, однако таких людей необходимо поощрять. Страна должна знать своих героев. <…>Приглашаю всех россиян старше 18 лет регистрироваться на участие в Премии и рассказать о ней друзьям. Мы также очень ждем заявки от жителей новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», - поделился гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Кроме этого, было организовано совещание в рамках форума «Россия» в которой приняли участие гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», Алексей Комиссаров, первый зам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, заслуженный мастер спорта России Алексей Немов, победитель второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» Анна Пивоварова, финалистка проекта «ТопБЛОГ» Евгения Семенова, а модератором выступил директор по коммуникациям РСВ Сергей Коляда.

Стоит отметить, что награждение победителей пройдет на Международной выставке-форуме «Россия».

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Суд назначил Google третий оборотный штраф за неудаление фейков об СВО
20 декабря 2023, 15:58

Фото: iStock/AMilkin

Таганский суд Москвы оштрафовал на 4,6 миллиарда рублей компанию Google за систематическое неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС из заала суда.
Отмечается, что штраф также наложен из-за неудаления запрещенных в России данных. Объявление предъявлено по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ.

Сообщается, что причиной для заведения протокола в отношении Google стали видеоролики на YouTube, в которых присутствует недостоверная информация о потерях ВС РФ в ходе специальной военной операции, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия. Данный штраф стал третьим, назначенным компании в России.

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