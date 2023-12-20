2 500 нарушений правил пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Более 2 500 нарушений правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья выявлено лесной охраной. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Выявленными нарушениями являются несоблюдение собственники смежных с лесом участков правил противопожарной безопасности и отсутствия профилактических мероприятий.
Стоит отметить, что собственники земельных участков,которые граничат с лесом, обязаны обеспечивать их очистку от горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ леса или отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.
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«Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на землях гослесфонда — одна из приоритетных задач работников лесного хозяйства Московской области<…> С начала года лесной охраной проведено более 46 000 мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах, во время патрулирований было выявлено более 2 583 подобных случаев. <…> По итогам собственники смежных участков получили 771 предостережение, и в органы государственного пожарного надзора было направлено 607 уведомлений», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева