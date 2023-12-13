Жители Подмосковья с 16 по 31 декабря смогут срубить ёлку в двух лесных питомниках

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В Подмосковье с 16 по 31 декабря проведут акцию «Ель домой – всей семьёй». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Акцию мы проводим в пятый раз. Специально для неё подготовлены новогодние плантации. Помимо радости от приобретения ёлочки к Новому году, мероприятие является эффективной профилактикой незаконной рубки лесных насаждений», – сказал зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Любой желающий сможет самостоятельно срубить ёлку в двух лесных питомниках - в Дмитровском и Сергиево-Посадском. Так, срубить ель до метра можно за 480 рублей, до 1,5 м – за 660 рублей. А чтобы забрать двухметровую ель, нужно будет заплатить 1 440 рублей.
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