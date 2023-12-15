В Подмосковье начались рейды в лесах по выявлению незаконной вырубке деревьев

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
«С 18 по 31 декабря на землях лесного фонда, там, где растут хвойные молодняки, будет проводится мероприятие «Елочка». В это время будет усилена лесная охрана и увеличена кратность патрулирований. <…> Также будет организовано дежурство на стационарных постах<…> », - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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