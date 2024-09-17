В Павлово-Посадском городском округе ликвидировали 2 лесных и 1 торфяной пожар

Фото: пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский
Павлово-Посадский пожарно-спасательный гарнизон совместно с Мособлпожспас, МКУ АСФ «Спасатель» и Мособллес успешно ликвидировали 2 лесных и 1 торфяной пожар на территории округа. Общая площадь, пострадавшая от возгораний, составила 1,7 гектара. Торфяной пожар был зафиксирован в деревне Дергаево, расположенной в Аверкиевском лесничестве, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павлово-Посадский.
Спасатели напоминают жителям и гостям Павлово-Посадского округа о правилах безопасного обращения с огнем в лесу.«Чаще всего возгорания вызваны небрежностью человека при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий», — отмечают спасатели.
В пожароопасный период строго запрещается:
- Разжигать костры в любых лесах (как хвойных, так и лиственных), на гарях, торфяниках, в местах рубок (лесосеках) без предварительной очистки от порубочных остатков и заготовленной древесины, а также в местах с высохшей травой и под кронами деревьев.
- Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из трубок, а также оставлять стеклянные предметы (бутылки, банки и др.).
- Использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов.
- Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы в неподходящих местах.
- Заправлять топливом баки двигателей внутреннего сгорания при работающем двигателе, использовать машины с неисправной системой питания или курить рядом с заправляемыми машинами. Также запрещается загрязнять лес бытовыми, строительными и промышленными отходами. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, разрешено только на специально отведенных для этого местах. В период пожароопасного сезона сжигание мусора строго запрещено!
- Выжигать траву на участках, прилегающих к лесам и защитным насаждениям, без постоянного наблюдения:
- Соблюдать правила пожарной безопасности;
- Немедленно сообщать о любых обнаруженных лесных пожарах в органы государственной власти или местного самоуправления;
- По возможности принимать меры по тушению пожара до прибытия пожарных;
- Оказывать помощь органам власти при тушении лесных пожаров. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Дайана Хусинова