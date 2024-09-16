В лесу под Электросталью произошёл торфяной пожар

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Возгорание торфа произошло на территории Фрязевского участкового лесничества — в одном километре от посёлка Фрязево городского округа Электросталь, с огнём справились лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Пожар заметили местные жители и сообщили об этом по номеру 112. Общая площадь возгорания составила 0,04 гектара. На тушение было направлено 12 пожарных и пять единиц техники. На тушение огня ушло чуть более двух часов», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Подозреваемых в поджоге удалось установить, по данному факту ведутся следственные действия.
В областном Комлесхозе напомнили, что за поджог леса в Подмосковье предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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