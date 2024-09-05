Жителей Подмосковья предупредили, что выброшенный в лес мусор приводит к пожару

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Выброшенный в лес мусор, даже если он кажется безобидным, всегда приводит к пожару. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Там напомнили, что в подмосковных лесах установлен IV класс пожарной опасности. До 9 сентября в 13 подмосковных лесничествах ограничено пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
На это время увеличено число наземных патрулей лесной охраны совместно с полицией и МЧС. Они фиксируют нарушения правил пожарной безопасности в виде въезда автотранспорта в леса, разведение костров и использование мангалов, а также несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах. Это не только навалы мусора, но и выброс веток садовых деревьев, строительного мусора, остатков яблок и овощей.
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На это время увеличено число наземных патрулей лесной охраны совместно с полицией и МЧС. Они фиксируют нарушения правил пожарной безопасности в виде въезда автотранспорта в леса, разведение костров и использование мангалов, а также несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах. Это не только навалы мусора, но и выброс веток садовых деревьев, строительного мусора, остатков яблок и овощей.
«Так, сотрудники Ступинского лесничества заметили, как гражданка освобождала участок от березняка. Вырубив три кубометра, она выбросила мусор в лес. Жительница Наро-Фоминском гражданка со своего участка в СНТ «Романтика» вынесла на лесной участок 1,4 кубометра горючих стройматериалов, нарушив правила пожарной безопасности в лесах. А в том же городском округе Ступино юридическая организация, очищая территорию от молодняка, засорила порубочными остатками почти 30 га. Нарушителям выписали протоколы и направили штрафы», – рассказали в ведомстве.Как напомнили в Комлесхозе, за действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность. Это может быть лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц - до 110 тыс.; для юрлиц - до 2 млн рублей.
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Лора Луганская