20 мая: Какой сегодня праздник, рождённые в этот день знаменитости

Какие праздники отмечают 20 мая

Всемирный день врача-травматолога

Всемирный день метрологии

День рождения джинсов

Всемирный День пчёл

Купальница

День Волги

20 мая: Дни рождения знаменитостей

Гоша Куценко

Шер

Эдвард Льюис

Оноре де Бальзак

Федор I Иоаннович

Подробнее об этом, других праздниках, которые отмечаются 20 мая, а также о знаменитостях, родившихся в этот день, расскажет редакцияТравматология — одно из древнейших направлений в медицине. Ее история начинается много веков назад, ведь необходимость в лечении ран и повреждений в связи с участием в войнах и отстаивании своей территории существовала всегда. Археологи до сих пор находят древние инструменты, которыми, предположительно, лечили переломы.Первым, кто смог систематизировать знания о лечении травм, был известный ученый и мыслитель античности Гиппократ, которому принадлежат научные сочинения «О переломах» и «О суставах», где он изложил свой взгляд на методы лечения такого вида увечий.Этот праздник не является официальным, однако, всё равно имеет большой значение для людей, работающих в этой профессии. 20 мая день врача-травматолога также отмечают ортопеды, хирурги, а также студенты и преподаватели медицинских учебных заведений.Международный профессиональный праздник Всемирный день метрологии также отмечается 20 мая.Появление праздника связано со знаменательной датой, 20 мая 1875 года. В этот день в Париже на Дипломатической метрологической конференции представители 17 государств, включая Россию, поставили свои подписи под знаменитой Метрической конвенцией — первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого международного метрологического пространства. Многостороннее подписание договора во многом стало возможным благодаря усилиям выдающихся русских ученых, прежде всего Д. И. Менделеева, академиков О. В. Струве, Г. И. Вильда, Б. С. Якоби.В Российской Федерации это праздник отмечают с 2004 года.День рождения джинсов празднуют 20 мая не случайно. Именно 20 мая 1873 года Якоб Девис и Ливай Страусс запатентовали синие рабочие штаны с кнопками, которые позже получили название «джинсы». Тогда штаны продавались за 1 доллар 46 центов за пару.Это были прочные брюки из парусины, со швами, усиленными двойной строчкой, со множеством карманов. Брюки пользовались популярностью у калифорнийских золотоискателей. Первая промышленная партия разошлась мгновенно. И через некоторое время Страусс организовал в Сан-Франциско фирму Levi Strauss & Co по пошиву рабочей одежды.Узнаваемый сегодня во всём мире кожаный лейбл Levi’s впервые появился на джинсах в 1886 году.Этот праздник решили отмечать 20 мая в честь основоположника современного пчеловодства Антона Янши. Он родился 20 мая 1734 года.Проведение Всемирного Дня пчёл служит привлечению внимания к огромной роли, которую играют медоносные пчёлы при опылении растений и получении мёда и других продуктов пчеловодства (маточное молочко, пчелиный воск, прополис и т. д.).Предложение отмечать День пчёл, выдвинутое Словенией, было единогласно одобрено Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2017 года «в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию и их вкладе в стабильное развитие».Всемирному дню пчёл посвящена выпущенная в Словении к его первому празднованию в 2018 году памятная монета номиналом 2 евро.В России День пчёл принято отмечать с большим размахом. К 20 мая часто бывают приурочены ярмарки и выставки, куда съезжаются российские пчеловоды, чтобы поделиться своими секретами и достижениями в этой области. Ну а рядовые посетители таких мероприятий не смогут уйти отсюда без баночки отличного меда.Народный праздник Купальница отмечается 20 мая 2024 года. На Руси в этот день было принято купать лошадей. Отсюда и пошло название праздника.В этот народный праздник прогоняют коней по реке и окатывают их с головы до копыт двумя-тремя ведрами речной воды. Считается, что вода в этот день обладает целебной чудотворной силой.Люди также проводят обряд купания. С раннего утра они выставляют на улицу полные воды ведра. К полудню она напитывается силой солнечных лучей, и ею можно окатить как себя, так и другого человека. Люди верят, что заряженная солнцем вода придаст силы, бодрость и богатырское здоровья на целый год.Продолжается пора посевных работ. Если день приходится на новолуние, то посадку откладывают до молодой луны, иначе черви поедят все семена. То же касается северного или южного ветра. На Купальницу соседи пытаются тайком своровать друг у друга семена. Считается, что они лучше всходят и дают богатый урожай.Российская река Волга — одна из старейших известнейших в мире. В честь неё даже установили отдельный праздник, который отмечается 20 мая.Впервые День Волги состоялся в Нижнем Новгороде в 2008 году во время проведения X промышленного форума «Великие реки 2008». Дата торжества не меняется из года в год. Создание праздника связано с привлечением внимания к проблемам сохранения реки.Инициаторами создания праздника выступили три крупные организации: Международный социально-экологический союз, Московское Бюро ЮНЕСКО и известная коммерческая фирма. Дату выбрали 20 мая, так как в этот день в 1988 году приняли закон «О защите Волги».Основной предпосылкой к созданию праздника стало критическое экологическое состояние Волги в 1980-х годах. В реку сбрасывали неочищенные промышленные и бытовые отходы, что приводило к загрязнению воды, гибели рыбы и других водных организмов.В 1987 году в городе Куйбышев (ныне Самара) состоялся первый Всесоюзный съезд по проблемам Волги. На нем приняли резолюцию, в которой говорилось о необходимости принятия срочных мер по сохранению великой реки.В 1988 году Верховный Совет СССР принял закон «О защите Волги». Он предусматривал комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния реки.Заслуженный артист России Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года.Куценко получил широкую известность в основном благодаря своим комедийным образам в боевиках — в частности, в фильмах «Мама, не горюй», «Антикиллер».Первой большой драматической ролью стал, по собственному признанию Куценко, «неприсущий» ему образ психотерапевта Юрия Шталя в сериале «Инсомния», вышедшем в октябре 2021 года.Помимо актёрской карьеры Куценко также занимается дубляжом, продюсированием, общественной деятельностью, пишет сценарии и поёт.Американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, которую часто называют «Богиней поп-музыки», родилась 20 мая 1946 года. Позже для своей карьеры она выбрала простой и броский псевдоним — Шер.Первый успех пришёл к исполнительнице в 1965 году, когда она в составе дуэта «Сонни и Шер» со своим мужем записала песню «I Got You Babe», которая добралась до вершины американских и британских чартов.Впоследствии Шер стала ведущей популярного на американском телевидении шоу-варьете «Комедийный час Сонни и Шер» с аудиторией более 30 миллионов зрителей в неделю в течение трёх лет, за что была удостоена «Золотого глобуса».В 1982 году Шер дебютировала на Бродвее в постановке «Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean», а также снялась в её экранизации.Далее Шер продолжила свою музыкальную карьеру, выпустив рок-альбомы Cher (1987), Heart of Stone (1989) и Love Hurts (1991).В 1998 году Шер выпустила альбом Believe, заглавная песня с которого по сегодняшний день в Великобритании представляет собой самую продаваемую песню, когда-либо выпущенную женщиной-исполнителем.За свою карьеру, которая продлилась более 50 лет и продолжается по сегодняшний день, Шер стала одной из исполнительниц с наибольшим числом проданных записей в истории музыкальной индустрии (более 100 миллионов копий).Шер была удостоена, среди прочих, премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми», «Золотой глобус», пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, специальной награды в области моды «CFDA», награды центра Кеннеди.Американский генетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 1995 года «за открытия, касающиеся генетического контроля на ранней стадии эмбрионального развития» родился 20 мая 1918 года.Во время Второй мировой войны Льюис служил метеорологом в военно-воздушных силах США. В 1946 году он вернулся в Калифорнийский технологический институт инструктором. В 1956 году стал профессором биологии, а в 1966 году — почётным профессором биологии Томаса Моргана.Работы Льюиса в области генетики развития, выполненные на одном из классических модельных организмов генетики Drosophila, положили основание современному пониманию универсальных эволюционно закреплённых правил, контролирующих развитие животного.Льюис разработал комплементационный тест в генетике, с помощью которого можно показать, находятся ли мутации, вызывающие одинаковый фенотип, в одном и том же или в разных генах.Его основная книга, включившая его основные научные достижения, вышла в 2004 году — «Гены, развитие и рак».Льюис ушёл из жизни 21 июля 2004 года в Пасадине, штат Калифорния.Один из самых известных французских писателей родился 20 мая 1799 года в Туре, в крестьянской семье из Лангедока.Сначала он планировал стать юристом, учился в Парижской школе права, одновременно работая писцом у нотариуса. Однако вскоре де Бальзак решил отказаться от карьеры юриста в пользу литературы.С 1823 года он активно издавал романы в духе «неистового романтизма» под различными псевдонимами. Только в 1829 году впервые подписал роман «Шуаны» своим именем.Крупным трудом Бальзака стала многотомная «Человеческая комедия», над которой он начал работать в 1834 году и продолжал до конца жизни.В последний год своей жизни Бальзак женился на Эвелине Ганской — своей давней любви. Но браку не суждено было продлиться долго.Оноре де Бальзак скончался 18 августа 1850 года в Париже.Последний царь из династии Рюриковичей Федор I Иоаннович родился 20 мая (по данным из других источников 31 мая) в Москве.Он был третьим сыном Ивана Грозного и его первой жены Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой. Фёдор много времени посвящал молитвам, в развлечениях участвовал только по воле отца.В 1575 году Иван Грозный женил 18-летнего Фёдора на его сверстнице Ирине Годуновой. Этот брак способствовал возвышению её родного брата Бориса Годунова, опричника, приближённого к себе царём.17 января 1598 года 40-летний царь скончался. Он был похоронен в Архангельском соборе Московского кремля вместе со своим отцом и братом Иваном.Благодаря своей набожности и благочестию, царь Фёдор Иоаннович был канонизирован Православной церковью как «святой благоверный Феодор I Иоаннович, царь Московский».Победа жизни над смертью: Смысл Антипасхи и почему Церковь признаёт языческий праздник Ссориться со свекровью и ловить ласточек: Что нельзя делать в церковный праздник 9 мая Нельзя пить чай с мёдом — будут липнуть плохие люди: Как в России отмечают Берёзосок