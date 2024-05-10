Нельзя пить чай с мёдом — будут липнуть плохие люди: Как в России отмечают Берёзосок

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11 мая в России традиционно почитают святых мучеников Квинтилиана, Даду и Максима, пострадавших за веру в Христа. В народе этот день называют Максимов день, или Берёзосок.
О том, как праздновать Берёзосок, что можно делать и что строго запрещено, расскажет редакция «Радио 1».
Название день получил в честь мученика Максима, чью память чтит православная церковь в этот день. Наши предки в эту дату собирали березовый сок. Считалось, что он может излечить от всех болезней.
По традиции 11 мая люди выходили на природу с большими чашами, куда собирали березовый сок. Потом из него делали целебный отвар. В древности его употребляли от цинги, подагры, артрита и воспалительных заболеваний.
Если вы в этот день занимаетесь работами в огороде, то обязательно сделайте перерыв на плотный обед. В древности считалось, что чем сытнее будет обед, тем лучше будет урожай.
Березовый сок старались раздобыть из верхних веток дерева. Считалось, что в них течет самый целебный сок, с помощью которого можно поставить на ноги любого больного. В него добавляли травяные сборы и варили лечебные отвары, помогающие от многих недугов. Женщины часто умывались березовым соком, чтобы придать коже свежий и сияющий вид.
Также наши предки верили, что на Максимов день особыми свойствами обладает ветер. Крестьяне выходили на пересечение дорог и «ловили» ветер в ладанку. Затем ее вешали на шею больному человеку, читая молитвы и заговоры на скорейшее выздоровление.
Еще одним обрядом, связанным со здоровьем, было купание в дождевой или талой воде. Но подобную процедуру проводили, только если на дворе стояла теплая солнечная погода.
В праздник не рекомендуется стричь волосы и ногти. По народным поверьям, так можно навлечь болезни на свою семью.
Если на 11 мая назначена помолвка, ее лучше перенести на другой день. В народе считали, что пары, решившие связать свою жизнь узами брака на Березосок, рискуют очень быстро разойтись.
Также считается, что в Максимов день нельзя делать в доме ремонт — тогда из него уйдёт удача. Прокалывать уши и надевать серёжки тоже запрещено — можно лишиться слуха.
По приметам, в праздник Берёзосок нельзя пить чай с мёдом — к вам начнут липнуть плохие люди.
Вечером в праздник 11 мая рекомендуется собраться за семейным столом. Этот день благоприятен для того, чтобы провести время с близкими, вместе поужинать, попросить друг у друга прощение, а также простить все старые обиды.
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История праздника Берёзосок, или Максимова дня
Название день получил в честь мученика Максима, чью память чтит православная церковь в этот день. Наши предки в эту дату собирали березовый сок. Считалось, что он может излечить от всех болезней.
По традиции 11 мая люди выходили на природу с большими чашами, куда собирали березовый сок. Потом из него делали целебный отвар. В древности его употребляли от цинги, подагры, артрита и воспалительных заболеваний.
Если вы в этот день занимаетесь работами в огороде, то обязательно сделайте перерыв на плотный обед. В древности считалось, что чем сытнее будет обед, тем лучше будет урожай.
Приметы праздника Берёзосок
Березовый сок старались раздобыть из верхних веток дерева. Считалось, что в них течет самый целебный сок, с помощью которого можно поставить на ноги любого больного. В него добавляли травяные сборы и варили лечебные отвары, помогающие от многих недугов. Женщины часто умывались березовым соком, чтобы придать коже свежий и сияющий вид.
Также наши предки верили, что на Максимов день особыми свойствами обладает ветер. Крестьяне выходили на пересечение дорог и «ловили» ветер в ладанку. Затем ее вешали на шею больному человеку, читая молитвы и заговоры на скорейшее выздоровление.
Еще одним обрядом, связанным со здоровьем, было купание в дождевой или талой воде. Но подобную процедуру проводили, только если на дворе стояла теплая солнечная погода.
Традиции праздника Берёзосок
Чего нельзя делать в Максимов день
В праздник не рекомендуется стричь волосы и ногти. По народным поверьям, так можно навлечь болезни на свою семью.
Если на 11 мая назначена помолвка, ее лучше перенести на другой день. В народе считали, что пары, решившие связать свою жизнь узами брака на Березосок, рискуют очень быстро разойтись.
Также считается, что в Максимов день нельзя делать в доме ремонт — тогда из него уйдёт удача. Прокалывать уши и надевать серёжки тоже запрещено — можно лишиться слуха.
По приметам, в праздник Берёзосок нельзя пить чай с мёдом — к вам начнут липнуть плохие люди.
Что можно делать на Максимов день
Вечером в праздник 11 мая рекомендуется собраться за семейным столом. Этот день благоприятен для того, чтобы провести время с близкими, вместе поужинать, попросить друг у друга прощение, а также простить все старые обиды.
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Евгения Парфентьева