20 сентября пройдёт фестиваль-конкурс военной и патриотической песни
Всероссийский ежегодный открытый дистанционный музыкальный фестиваль-конкурс «Мы славной Гвардии сыны!» состоится 20 сентября 2026 года. Мероприятие приурочено ко Дню российской гвардии, который отмечается 2 сентября.
Конкурс проходит в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Организаторы отмечают, что фестиваль направлен на сохранение военных и патриотических музыкальных традиций и популяризацию отечественной истории.
Учредителями конкурса выступают Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга и Продюсерский центр «Театр-Студия Владимира Беличенко». Организатором является Региональная общественная организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».
Мероприятие заявлено при поддержке ряда российских государственных и общественных организаций. В программе фестиваля — исполнение военных и патриотических песен участниками конкурса.
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