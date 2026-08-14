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20 сентября пройдёт фестиваль-конкурс военной и патриотической песни

Участники выступят в рамках проекта «Мы за Великую Державу»
Фото: Istock / macky_ch

Всероссийский ежегодный открытый дистанционный музыкальный фестиваль-конкурс «Мы славной Гвардии сыны!» состоится 20 сентября 2026 года. Мероприятие приурочено ко Дню российской гвардии, который отмечается 2 сентября.



Конкурс проходит в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Организаторы отмечают, что фестиваль направлен на сохранение военных и патриотических музыкальных традиций и популяризацию отечественной истории.

Учредителями конкурса выступают Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга и Продюсерский центр «Театр-Студия Владимира Беличенко». Организатором является Региональная общественная организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».

Мероприятие заявлено при поддержке ряда российских государственных и общественных организаций. В программе фестиваля — исполнение военных и патриотических песен участниками конкурса.

Софья Метелева

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