20 сентября пройдёт фестиваль-конкурс военной и патриотической песни

14 августа 2026, 15:49

Участники выступят в рамках проекта «Мы за Великую Державу»

Фото: Istock / macky_ch

Всероссийский ежегодный открытый дистанционный музыкальный фестиваль-конкурс «Мы славной Гвардии сыны!» состоится 20 сентября 2026 года. Мероприятие приурочено ко Дню российской гвардии, который отмечается 2 сентября.