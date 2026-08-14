Стало известно, когда в Новосибирске подорожает проезд в общественном транспорте

14 августа 2026, 15:13

В Новосибирске проезд в общественном транспорте подорожает не раньше декабря

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска изменится не ранее декабря текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.





По данным Om1 Новосибирск, согласно порядку, срок действия назначенных ранее тарифов не может быть менее одного года. Стоимость проезда устанавливают исходя из экспертизы обосновывающих документов, которые должны предоставить компании-перевозчики.





«Следовательно, тарифы не могут быть изменены ранее 24 декабря 2026 года. Таким образом, досрочного пересмотра тарифов за проезд не может быть», — объяснили в администрации Новосибирска.