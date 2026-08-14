В Озёрах и Истре 20 августа проведут выездные донорские акции
Две выездные донорские акции проведёт Московский областной центр крови в четверг, 20 августа. Одна состоится в Молодёжном центре в Истре, вторая — в спортшколе «Озёры» в городе Озёры. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Акции будут проходит с девяти утра до полудня. Принять в них участие смогут все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Предварительная запись не потребуется.
Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день донации и дополнительный день отдыха.«Приглашаем вас присоединиться к донорскому движению. Расскажите родным и друзьям об акции и вместе приходите на дни донора в Озёрах и Истре», — сказала исполняющая обязанности заведующего отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Светлана Кошелева.