В Озёрах и Истре 20 августа проведут выездные донорские акции

14 августа 2026, 15:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Две выездные донорские акции проведёт Московский областной центр крови в четверг, 20 августа. Одна состоится в Молодёжном центре в Истре, вторая — в спортшколе «Озёры» в городе Озёры. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Акции будут проходит с девяти утра до полудня. Принять в них участие смогут все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Предварительная запись не потребуется.



