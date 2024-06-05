20 точек сезонной торговли появятся в Мытищах

Фото: сайт г. о. Мытищи
В Мытищах в самых востребованных местах разместят 20 точек сезонной торговли. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Лето – время ягод и овощей. На оперативном совещании уделили особое внимание организации сезонной торговли и борьбе с несанкционированной продажей товаров. 14 точек торговли появятся на муниципальных и государственных землях, шесть – на частных. Адреса можно найти на сайте», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.Она напомнила, что Мытищи – территория цивилизованной торговли. В этом году в городском округе, согласно правилам благоустройства, принят единый облик палаток. Они обязательно должны иметь заключённый договор на вывоз мусора, информационную табличку, расписание работы, книгу отзывов и предложений, а также урны, вазоны с цветами и уличное освещение
«В округе активно борются с несанкционированной торговлей. С 1 мая сотрудники администрации вместе с полицией провели 54 ежедневных рейда. Изъято и ликвидировано более 750 кг ягод, овощей и фруктов, а также инвентарь торговцев», – отметила Купецкая.Она призвала мытищинцев не рисковать, приобретая товар в несанкционированных местах. По словам главы, проблемы со здоровьем, обман и некачественное обслуживание – лишь малая часть того, что готовит уличная торговля из машины, с земли и в переходах.
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