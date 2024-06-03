Мытищинской больнице передали мобильный медицинский комплекс

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Современный мобильный медицинский комплекс передали в распоряжение Мытищинской больницы, эта техника позволит повысить качество медобслуживания жителей отдалённых территорий муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
«В мобильном комплексе есть все условия, чтобы вакцинироваться, сделать электрокардиограмму, пройти осмотр у специалистов», — цитируются в сообщении слова заместителя главврача Мытищинской больницы по поликлинической работе Екатерины Сусловой.Первыми пройти медосмотр в мобильном комплексе смогут жители деревни Протасово и соседних населённых пунктов. Врачи приедут к ним в четверг, 6 июня. Для того, чтобы попасть на приём, с собой нужно будет взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Читайте также:
Подмосковный кардиолог Мравян объяснил, какие аритмии опасны для беременных
Раменские врачи вернули зрение мужчине, в глаз которого отлетел диск от болгарки
Горячая линия главврача в Подмосковье с начала года приняла более 100 тыс. звонков
Лев Каштанов