В медучреждения Мытищ с начала года устроились на работу более 50 врачей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Свыше 50 новых врачей вышли на работу в медицинские учреждения в городском округе Мытищи с начала текущего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В минувшем году в команду Мытищинской областной клинической больницы удалось привлечь более ста медицинских работников. В этом году, в том числе благодаря государственным мерам поддержки, получилось привлечь уже более 50 врачей», — говорится в сообщении.Отмечается, что для медработников действует ряд льготных программ — как федеральных, так региональных и муниципальных. В частности, для медиков предусмотрена компенсация за аренду жилья, бюджетная и социальная ипотеки, программа «Приведи друга», а также предоставление служебного жилья. Есть также различные стимулирующие выплаты.
В настоящее время в Мытищинской больнице есть вакансии для инфекционистов, анестезиологов, кардиологов, неврологов, терапевтов, нейрохирургов, а также для медсестёр. Подробную информацию можно узнать на сайте больницы.
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