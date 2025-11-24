20% женщин назвали «бунтарские» усы самыми сексуальными
20% женщин назвали «бунтарские» усы, опускающиеся ниже уголков рта, самыми сексуальными. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на опрос среди 2500 британок.
Согласно результатам, следом за «бунтарскими» усами идут густые «шевронные» усы в стиле Тома Селлека (19%), щетина (16%), полная борода (13%) и аккуратная эспаньолка (9%).
Подкрученные «рулевые» усы получили 7% голосов, тонкие «карандашные» — 6%. «Якорная» борода, как у персонажа Роберта Дауни-младшего, заняла восьмую позицию.
Гладко выбритый образ, который раньше считался классическим, набрал лишь 3%. А «бакенбарды-бараньи», как у Хью Джекмана в роли Росомахи, оказались на последнем месте с 1%.
По мнению экспертов, результаты показывают смещение предпочтений в сторону индивидуальности и самовыражения.
