Более четверти россиян хотят найти подработку перед Новым годом
Более четверти россиян планируют найти подработку перед Новым годом. Об этом пишет РАИ Новости.
Исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» показало, что 27% респондентов ищут дополнительные источники дохода в праздничный период. При этом свыше 70% опрошенных признали, что такая практика стала для них ежегодной традицией.
В опросе участвовали 3 000 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Выяснили, что 34% респондентов считают, что подработка составляет до 10% их бюджета. У 29% она обеспечивает от 10 до 20% дохода, а для 23% дополнительный заработок формирует от 20 до 30% регулярных поступлений. У 14% опрошенных превышает 30% ежемесячного дохода.
Наибольший интерес к временной занятости проявляют россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Самыми популярными форматами халтуры стали дополнительные рабочие смены на основном месте работы, которые выбрали 36% участников опроса.
