72% россиян недовольны своим жильём, особенно планировкой и отделкой квартир
Согласно исследованию девелопера ПИК, 72% россиян не удовлетворены своим текущим жильём. Основные претензии связаны с планировкой и отделкой квартир.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», в опросе приняли участие более тысячи респондентов старше 26 лет из городов-миллионников. 41% опрошенных хотели бы сразу въехать в квартиру с готовой отделкой, тогда как 29% предпочитают делать ремонт по своему проекту и выбирать формат «черновой отделки» или white box.
Что касается планировок, 40% россиян готовы выбрать «умные» варианты с мастер-спальнями, 26% предпочитают свободную планировку, а 24% остаются сторонниками классических квартир с отдельной кухней, залом и коридорами.
Инфраструктура также играет важную роль: 42% хотели бы видеть магазины, кафе и сервисы на первых этажах, 41% — дворы-парки без машин, 40% — детские площадки.
