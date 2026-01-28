«200-300 тыс. руб.»: стало известно, сколько можно заработать на продаже ношеного нижнего белья

28 января 2026, 13:34

«Постньюс»: В России продажа ношеного нижнего белья оформилась в полноценный рынок

Фото: iStock|Azat_ajphotos

Россиянки зарабатывают до 300 тысяч рублей ежемесячно, продавая свое ношеное нижнее белье. Основными покупателями являются мужчины в возрасте 25–45 лет, среди которых есть бизнесмены и состоятельные айтишники.





«Постньюс» изучил специальные площадки, где размещаются такие объявления, и выяснил, что пару ношеных носков можно купить за две-три тысячи рублей, а б/у комплект нижнего белья — за пять-шесть тысяч рублей. Также покупатель может самостоятельно выбрать конкретную вещь по индивидуальному заказу примерно за 10–15 тысяч рублей.



Девушка, которая продает через интернет свои б/у вещи, объяснила изданию, что цена зависит от того, как продавец себя подает: внешность, фотографии, стиль, образ, коммуникация. Так, по ее словам, у анонимных продавцов товар дешевле, а у блогеров — в разы дороже.





«Продажа ношеных вещей — это уже не просто подработка, а фактически основной источник дохода. За полтора года я вышла на 30-50 заказов в месяц и получаю за них 200-300 тысяч рублей», — призналась девушка.