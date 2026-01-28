Стало известно, сколько россиян планируют сменить профессию в этом году

28 января 2026, 07:29

РИА Новости: 67% россиян планируют сменить профессию в 2026 году

Фото: iStock/littlehenrabi

Согласно исследованию сервиса hh.ru, 67% россиян планируют начать работать по новой специальности в 2026 году. Лишь 21% респондентов намерены остаться в своей текущей профессии, а 12% пока не определились с карьерными планами. Об этом пишет РИА Новости.