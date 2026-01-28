Стало известно, сколько россиян планируют сменить профессию в этом году
Согласно исследованию сервиса hh.ru, 67% россиян планируют начать работать по новой специальности в 2026 году. Лишь 21% респондентов намерены остаться в своей текущей профессии, а 12% пока не определились с карьерными планами. Об этом пишет РИА Новости.
Интересно, что 11% опрошенных хотят развивать собственный бизнес. Семь процентов респондентов рассматривают переход в административный персонал, высший и средний менеджмент, а также в сферу сервисного обслуживания. Шесть процентов настроены на карьеру в информационных технологиях и продажах. Пять процентов выбирают транспорт и логистику, а четыре процента интересуются финансами и строительством.
Мужчины чаще выбирают производственные и сервисные сферы, а также предпринимательство. Женщины, помимо бизнеса, больше интересуются административными ролями.
Готовность менять профессиональное направление наблюдается во всех возрастных группах, но особенно заметна среди молодежи. Более половины респондентов в возрасте 18-24 лет уверенно планируют обновления в карьере. В этой категории популярны бизнес и самозанятость. Такой значительный интерес к смене профессии может свидетельствовать о желании адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда и искать новые возможности для роста.
