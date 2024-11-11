2024 год обещает стать самым жарким на Земле

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2024 год обещает стать самым жарким годом на Земле за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 2023 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. По его словам, это связано природным феноменом Эль-Ниньо, который вызывает аномальное нагрев воды в экваториальной части Тихого океана и передачу тепла в атмосферу.
«Дело в том еще, что, начиная с июня, когда Эль-Ниньо перешло в нейтральную фазу, распространение теплой воды вследствие этого явления в другие акватории океанов привело к тому, что уже около 14 месяцев подряд средняя температура океана в умеренных широтах тоже максимально высокая, то есть передача идет не только от экваториальных акваторий», — пояснил он.Ранее сообщалось, что в архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева. За этим арктическим островом следили с 2020 года. В 2024 он полностью растаял из-за глобального потепления. Отмечалось, что в 2015 году площадь острова составляла 53 гектара, а в августе 2024 года она сократилась до трех гектаров. Уже через месяц, то есть в сентябре этого года, остров окончательно исчез.
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