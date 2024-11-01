В Арктике исчез остров из архипелага Земля Франца-Иосифа

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В архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества.
Доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко сообщил, что за островом следили в течение 2020-2022 годов. Однако теперь он полностью растаял. Причиной этому стало глобальное потепление.
Кучейко подчеркнул, что исчезновение острова требует корректировки всех навигационных карт.
Отмечается, что в 2015 году площадь острова составляла 53 гектара, а в августе 2024 года она сократилась до трёх гектаров. Уже через месяц, то есть в сентябре этого года, остров окончательно исчез.
В июне 2023 года генсек ООН Антониу Гутерреш объявил, что температура на Земле к концу века поднимется на примерно 2,8 градуса, если государства не радикализируют свои стратегии декарбонизации.
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Кучейко подчеркнул, что исчезновение острова требует корректировки всех навигационных карт.
Отмечается, что в 2015 году площадь острова составляла 53 гектара, а в августе 2024 года она сократилась до трёх гектаров. Уже через месяц, то есть в сентябре этого года, остров окончательно исчез.
В июне 2023 года генсек ООН Антониу Гутерреш объявил, что температура на Земле к концу века поднимется на примерно 2,8 градуса, если государства не радикализируют свои стратегии декарбонизации.
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Анастасия Чинкова