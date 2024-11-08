Москвичам раскрыли дату наступления метеорологической зимы

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Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая зима в столице наступит 13 ноября.
«Не исключено, что к 13 ноября среднесуточная температура воздуха будет около 0°С. Слабоотрицательная температура в ночные часы и дневная в пределах 0-2°С. Именно с этого периода у нас начнётся метеорологическая зима, потому что по определению она начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится отрицательной», — пояснила в беседе с RT Позднякова.
Кроме этого, специалист отметила, что прошедшая ночь в Москве вошла в топ-5 самых тёплых в ноябре за последние 80 лет.
«Ночь на 8 ноября в Москве и области выдалась на редкость тёплой. Так, минимальная температура воздуха на всей территории столичного региона была положительной, на ВДНХ она составила 4,6°С. Прошедшая ночь в столице вошла в число пяти самых теплых за последние 80 лет», – приводит АГН «Москва» сообщение Поздняковой из её Telegram-канала.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что частая череда мороза и потепления опасна тем, что провоцирует образование гололедицы на дорогах.
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