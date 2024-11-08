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Москвичам раскрыли дату наступления метеорологической зимы

Синоптик Позднякова спрогнозировала метеорологическую зиму 13 ноября
Фото: iStock/possum1961

Фото: iStock/possum1961

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая зима в столице наступит 13 ноября.
«Не исключено, что к 13 ноября среднесуточная температура воздуха будет около 0°С. Слабоотрицательная температура в ночные часы и дневная в пределах 0-2°С. Именно с этого периода у нас начнётся метеорологическая зима, потому что по определению она начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится отрицательной», — пояснила в беседе с RT Позднякова.

Кроме этого, специалист отметила, что прошедшая ночь в Москве вошла в топ-5 самых тёплых в ноябре за последние 80 лет.



«Ночь на 8 ноября в Москве и области выдалась на редкость тёплой. Так, минимальная температура воздуха на всей территории столичного региона была положительной, на ВДНХ она составила 4,6°С. Прошедшая ночь в столице вошла в число пяти самых теплых за последние 80 лет», – приводит АГН «Москва» сообщение Поздняковой из её Telegram-канала.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что частая череда мороза и потепления опасна тем, что провоцирует образование гололедицы на дорогах.

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#москва
#погода
#зима
#температура
#прогноз
В школе №11 Павловского Посада провели урок мужества
08 ноября 2024, 15:19

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Урок мужества провели для учеников школы №11 Павловского Посада ветеран специальной военной операции Вячеслав Шевяков и социальный координатор фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Мариной Каленковой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Вячеслав Шевяков, которому в 2022 году исполнилось 72 года, отправился на СВО добровольцем. В ходе операции он был заместителя командира мотострелкового полка и принимал участие в подготовке ударного подразделения «Шторм», чья боевая задача заключалась в прорыве обороны противника», — говорится в сообщении.
В рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» Вячеслав Шевяков побеседовал с ребятами о мужестве и героизме российских военных, а также об испытаниях, которые им приходится преодолевать, выполняя боевые задачи.

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#школьники
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Взятка в 60 млн рублей: экс-замминистра образования Дагестана Нурмагомедова подозревают в «наживе» на госконтрактах, подробности
08 ноября 2024, 15:19

Халид Нурмагомедов (Фото: dagminobr.ru)

Экс-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Халид Запирович Нурмагомедов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ. Подробности – в материале «Радио 1».

Экс заместитель министра образования Нурмагомедов задержан


В своем телеграм-канале СК по Республике сообщает, что размер взятки, полученной Халидом Нурмагомедовым, оценивается как особо крупный.
«Бывший заместитель министра образования и науки Республики Дагестан задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан», – сообщает ведомство.

Детали преступления


По данным следствия, с 2013 по 2023 год подозреваемый получил взятки на общую сумму 60 миллионов рублей от представителя коммерческой организации. Эти деньги были переданы за содействие в оформлении государственных контрактов на выполнение строительно-ремонтных работ на объектах, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики. В результате было заключено 15 контрактов на сумму свыше 160 миллионов рублей.

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#уголовное минобрнауки
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#дагестан
#ск
#взятка
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Глава Каширы Шувалов проверил отопление в многоквартирных домах
08 ноября 2024, 15:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире проверили дома, где ещё не включили отопление, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Мониторинг подачи тепла в квартиры провели глава городского округа Михаил Шувалов и сотрудники жилищно-коммунального хозяйства.
«Провели обход многоквартирных домов микрорайона Кашира-2 по улицам Вахрушева, Юбилейной и Центральной. Оттуда поступало самое большое число обращений жителей об отсутствии отопления. Прошли по квартирам вместе с представителями управляющих компаний. В целом проблемы в этой части города связаны с завоздушиванием стояков и радиаторов. Сейчас сотрудники УК удаляют воздушные пробки», – рассказал Шувалов.
В администрации напомнили, что по вопросам, связанным с горячим водоснабжением и отоплением, жители могут обращаться по телефону: 8 (495) 487-40-00.

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#московская область
#жкх
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Губернатор Воробьёв передал награду родителям погибшего участника СВО
08 ноября 2024, 14:54

Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова

Золотую звезду Героя России передали родителям погибшего участника специальной военной операции Евгения Фадина губернатор Московской области Андрей Воробьёв и командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант, Герой РФ Сергей Кобылаш, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Евгений Фадин служил по контракту, выполнял боевые задачи в Сирии, а с апреля прошлого года находился в зоне СВО, где командовал группой БПЛА. За свою службу он был награждён медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества». В сентябре прошлого года Евгений Фадин попал под обстрел и погиб, ему было 27 лет.
Фото: пресс-служба администрации правительства МО

«Большая честь находиться сегодня здесь в присутствии родителей Евгения. Мы знаем, что ваш сын всегда проявлял себя настоящим профессионалом, героем — не только в зоне СВО, но и в других точках. Вечная память вашему сыну, нашему Герою», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что власти региона прилагают все усилия для того, чтобы позаботиться о тех, кто находится сегодня защищает страну.

Указом президента РФ Евгению Фадину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

«Прапорщик Фадин, рискуя своей жизнью, вывел из-под обстрела автомобиль с комплектом беспилотных летательных аппаратов и личным составом, что не позволило противнику уничтожить новый образец вооружения и сохранить жизнь боевым товарищам, которые были вместе с ним», — рассказал Сергей Кобылаш.
Евгений Фадин жил в Балашихе, его отец — полковник в запасе, службе в армии он отдал около 40 лет. Он и его супруга поблагодарили министерство обороны за то, что в память об их сыне на территории воинской части был открыт мемориал.
Фото: пресс-служба администрации правительства МО/Александра Степанова

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#андрей воробьёв
#сво
#герой россии
#награда
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В подмосковной ГАИ рассказали, как распознать поддельную незамерзайку
08 ноября 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минтранса МО

С понижением температуры воздуха на улице в Московской области автовладельцы задумываются о покупке незамерзающего стеклоомывателя. Без него зимой не получится очистить лобовое стекло машины. В пресс-службе подмосковной ГАИ дали советы, как выбрать качественную жидкость и не попасть на недобросовестных продавцов.
«Большинство зимних жидкостей состоит из смеси спирта, воды, моющих средств, ароматизаторов и красителей. Обычно используют изопропиловый спирт с неприятным запахом, который эффективен при температуре до -23°C, и этиловый, у которого нет резкого запаха и который сохраняет текучесть при температуре до -80°C. Первый – дешёвый, его используют чаще всего», – пояснили в ведомстве.
Там предупредили, что добавлять в незамерзайку метиловый спирт запретил Роспотребнадзор из-за его токсичности. Если в организм попадёт хотя бы 5 мл метанола, человеку будет грозить сильное отправление, от которого пострадают зрение и нервная система.
«Однако жидкость часто подделывают, используя в производстве метанол. Отличить подделку трудно. Метиловый спирт не придаёт ей особого запаха или цвета. Поэтому будьте внимательны при покупке, приобретайте жидкость только в специализированных магазинах», – отметили в ГАИ.
Там порекомендовали попросить у продавца свидетельство о госрегистрации. Проверить его подлинность можно в реестре Роспотребнадзора. Необходимо также посмотреть на этикетку. Она должна быть ровно наклеена, с чётким текстом. На этикетке должны быть указаны состав жидкости, правила применения, наименование изготовителя, адрес производства и дата выпуска.

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#зима
#подмосковье
#московская область
#безопасность
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В Клину обсудили помощь незрячим людям
08 ноября 2024, 13:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Глава городского округа Клин Алёна Сокольская провела рабочую встречу-знакомство с вновь назначенным председателем подмосковного отделения Всероссийского общества слепых Мтварисой Датикашвили, главной темой беседы стала деятельность Клинского отделения ВОС и способы интеграции незрячих людей в жизнь общества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В процессе встречи сформировалась идея о выборе нашего округа площадкой для интеллектуальных и творческих конкурсов, которые проводит Всероссийское общество слепых при поддержке правительства Московской области. Мы поддерживаем эту идею и будем всячески способствовать ее реализации», — подчеркнула Алёна Сокольская.
Отмечается, что в Клину ведётся активная работа по предоставлению незрячим людям возможности участвовать в общественной и культурной жизни округа, сформирован фонд книг со шрифтом Брайля и аудиокниг, в большинстве храмов есть тактильные иконы, а для клинского отделения ВОС выделено отремонтированное помещение, где можно проводить различные мероприятия.

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#клин
#инвалиды
#зрение
#алёна сокольская
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Омбудсмен Фаевская встретилась с победителями олимпиады по праву
08 ноября 2024, 13:02

Ирина Фаевская (справа). Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву и рассказал им о деятельности омбудсмена, сообщает пресс-служба ведомства.
«Я с большим удовольствием пообщалась с ребятами. Рассказала о своей работе, привела интересные примеры из практики. Дети увлечены правом, это чувствуется. Хочу отметить, что они умеют задавать очень хорошие вопросы. Надеюсь, что сегодня ребята провели время с пользой», — сказала Ирина Фаевская.
Встреча проходила в МХТ имени Чехова, участие в ней приняли школьники из Каширы, Щёлкова, Ступина, Королёва и Одинцовского округа. Ребята обсудили с омбудсменом Подмосковья ряд важных вопросов, а потом посмотрели спектакль «Дядя Ваня».

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Топ-15 опасных дорог и трасс Подмосковья: где случается больше всего аварий в Московской области
08 ноября 2024, 12:57

Фото: istockphoto / trendobjects

Московская область известна не только своими живописными пейзажами и близостью к Москве, но и наличием множества опасных дорог, представляющих угрозу для автомобилистов. «Радио 1» расскажет о самых опасных трассах Подмосковья, где водителям следует быть особенно внимательными.

На каких трассах было больше всего аварий в Подмосковье


Всего в Московской области за 10 месяцев зафиксировано 3 186 дорожно-транспортных происшествий.

Ленинградское шоссе


Сегодня Ленинградское шоссе начинается в центре Москвы и продолжается через Тверь до Санкт-Петербурга.

В Московской области оно проходит через такие города, как Химки, Солнечногорск и Клин. На трассе произошло более 30 аварий.

Дмитровское шоссе


Дмитровское шоссе (федеральная трасса А-104) соединяет Москву с Дмитровом и Дубной. На этот участок дороги приходится примерно 1,3% всех дорожно-транспортных происшествий в Московской области.

Новорижское шоссе


Дорога, по которой можно доехать из Москвы в столицу Латвии Ригу. Она проходит через такие города, как: Красногорск, Опалиха, Нахабино, Дедовск, Снегири, Истра, Румянцево, Ново-Петровское, Волоколамск и посёлок городского типа Шаховская.

На Новорижском шоссе в Московской области также наблюдается немалое количество происшествий — более 20 за текущий год.

Какие города Московской области обладают высокой аварийностью на дорогах


В Московской области наибольшее количество аварий фиксируется в таких городах, как Балашиха, Одинцово и Люберцы, на долю которых приходится 6,5 %, 6,1 % и 5,4 % всех ДТП соответственно.

В Балашихе особое внимание стоит уделить улице Советской, где происходит 6,6 % всех аварий в городе и аккуратнее ездить на шоссе Энтузиастов, на котором 5,6 %.

В Одинцовском районе повышенная опасность на Можайском шоссе, а также в районе села Юдино и посёлка ВНИССОК, где происходят 5,2 %, 2,8 % и 2,1 % всех происшествий.

Люберцах водителям следует быть особенно осторожными на Октябрьском проспекте (8,0 % всех аварий), а также в районах дачного посёлка Красково и рабочего посёлка Томилино, где на каждый из них приходится по 5,6 % ДТП.

Фото: istockphoto / Bilanol

Самые опасные трассы Подмосковья в 2024 году


Также высокий уровень аварийности наблюдается на следующих дорогах, где часто происходят ДТП:

  • ЦКАД,
  • М-1 «Беларусь»,
  • М-2 «Крым»,
  • М-4 «Дон»,
  • М-5 «Урал»,
  • М-7 «Волга»,
  • М-8 «Холмогоры»,
  • М-10 «Россия»,
  • Каширское шоссе;
  • Старосимферопольское шоссе;
  • Егорьевское шоссе.

Поверья и приметы на дорогах и трассах


Дороги всегда были связаны с множеством народных примет и поверий. В разных культурах существовали традиции, которые, по мнению людей, могли повлиять на удачу или безопасность в пути.

  • Подержаться за угол кухонного стола. Считается, что если постоять у угла кухонного стола несколько минут, это привлечёт удачу и поможет благополучно вернуться домой;
  • нельзя свистеть в машине — можно привлечь инспекторов ГИБДД.
  • нельзя использовать запчасти с разбитых автомобилей — это повышает риск аварии.
  • нельзя ругать машину, на которой ездишь — это может привести к беде.
  • надо расплывчато говорить о времени прибытия, вместо точного времени нужно сказать «примерно».

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Безопасные прогулки: как отучить собаку подбирать с улицы и не стать жертвой догхантера
08 ноября 2024, 12:51

Фото: iStock/Chalabala

Жители элитного ЖК «Сады Пекина» в центре Москвы обнаружили в клумбах и кустах крысиную отраву. Люди считают, что местная управляющая компания пытается отравить их домашних любимцев, а яд предназначался не только для крыс, но и для собак.
Есть собаки, которые буквально обнюхивают и интересуются каждым предметом на улице, а если к этому добавляется привычка подбирать, прогулка может закончиться серьезным отравлением и даже гибелью питомца. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как сделать прогулки с собакой безопасными.

«Первоочередная задача хозяина – это забота о безопасности и здоровье любимца. Если дома вы можете оградить собаку от неприятностей, то сделать это на улице сложнее. Привычка все подбирать с пола или с земли очень опасная, в лучшем случае питомец просто отравится, в худшем – погибнет. Поэтому хозяину важно не только обучать не поднимать с земли, но и внимательно следить за собакой на прогулке», – рассказал Голубев.

Необходимо начать с воспитания питомца, однако даже самый послушный пес может стать жертвой догхантера на улице, поэтому помимо обучения питомца, важную роль играет внимательность хозяина на прогулке.

Как отучить собаку подбирать с улицы

Правила в доме

С момента появления собаки в доме, важно устанавливать правила и следовать им всегда, даже вне стен квартиры. Необходимо приучать питомца к тому, что он ест только из своей миски, любая еда со стола строго запрещена. Нельзя поощрять хитрости собаки: многие питомцы любят выпрашивать что-то вкусное с человеческого стола – это должно быть запрещено. Лакомства собаке лучше давать на ладони и не позволять ей подбирать кусочки или есть с пола.

Отработка команд


Очень важно обучить собаку основным командам, которые помогут контролировать ее поведение. Питомец должен знать и хорошо отрабатывать команды «Фу!» или «Нельзя!», «Отдай!» или «Дай!». Любимца стоит обучать постепенно, сначала можно заняться с собакой дома, затем обучение можно перенести на улицу. Если самостоятельно разучить команды не получается, можно привлечь специалистов.

Правила для окружающих


Собака должна принимать пищу только от членов семьи и людей, которых можно считать «своими». Кормление «чужим» человеком должно быть строго запрещено. Помимо обучения питомца, важно сообщать об этом окружающим. Если кто-то незнакомый хочет угостить собаку, стоит рассказать им о запрете кормления питомца. В противном случае собака может не только принимать еду от чужих людей, но и подбирать брошенный перед ней корм.

Меры предосторожности на улице


Даже если собака идеально знает команды и выполняет их, это не обеспечит ей полную безопасность на улице. Необходимо следить за тем, чем интересуется питомец на прогулке, предотвращать любые попытки подобрать что-то земли с помощью запрещающей команды «Фу!» или «Нельзя!» и одергиванием поводка.

Также нужно исключить из прогулки маршруты, где могут обитать бездомные собаки. В этих местах могут быть разбросаны яды. Если есть неуверенность в послушности о питомца, то лучше воспользоваться намордником, который не позволит собаке подбирать с земли.

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