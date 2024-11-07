Синоптик Вильфанд раскрыл опасность череды мороза и потепления

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что частая череда мороза и потепления опасна тем, что провоцирует образование гололедицы на дорогах.
«Потепление — это не радостное событие, потому что при температуре, если аномалия превышает плюс 5-6°C, частых повторениях оттепельной погоды на дорогах гололедица, осадки во всех трёх фазах: и в виде мокрого снега, снега, дождя. Но прогнозировать эти опасные явления зимой удаётся с хорошей долговременностью: зимние процессы более предсказуемы», — объяснил в беседе с NEWS.ru Вильфанд.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что ожидается потепление и возвращение «в осень».
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