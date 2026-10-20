2027 год грозит столичному региону нашествием комаров и клещей

20 октября 2026, 22:06

Эколог Вольпин: 2027 год может стать пиковым по комарам и клещам в Москве

Фото: Istock/3DFOX

Специалисты прогнозируют, что 2027 год может стать пиковым по численности комаров и клещей в столичном регионе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.





По его словам, окончательная картина зависит от весенних условий: тёплые и влажные апрель и май без затяжных заморозков обеспечат массовый вылет и высокую выживаемость личинок, а поздние заморозки или засуха снизят численность.

«Снежный покров — критически важный фактор. Он работает как теплоизолятор: под снегом температура почвы остаётся стабильной, и даже при экстремальных морозах ниже минус 20 градусов снежное «одеяло» спасает зимующих насекомых от гибели. При отсутствии сильных морозов выше выживаемость у сформировавшихся, половозрелых видов, зимующих в лесной подстилке», — сообщил эксперт.