«Наблюдайте»: Ветеринар объяснила, почему кошки могут бросаться на ноги

20 октября 2026, 20:35

Ветеринар Сиротина: кошка может бросаться на ноги хозяина из-за боли или стресса

Фото: Istock/Natallia Dzenisenka

Ветеринар Ангелина Сиротина рассказала, что кошка может бросаться на ноги хозяина из-за проблем со здоровьем или стресса.





В беседе с «Москвой 24» специалист пояснила, что у кошек генетически заложен охотничий инстинкт, и в домашних условиях они реализуют его, преследуя движущиеся предметы — ноги подходят идеально.

«Другое дело, если кошка уже воспитана, никогда на ноги не бросалась и вдруг начала. Такие поведенческие аномалии часто возникают, когда она пытается привлечь к себе внимание, потому что испытывает какие-то неудобства в эмоциональном или физиологическом плане. И здесь владельцам важно понаблюдать за животным, пытаясь понять, в чём дело», — заявила Сиротина.