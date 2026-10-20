Водителям рассказали, как не купить поддельные зимние шины на маркетплейсе
Юрист Халимов: зимние шины с маркетплейса должны иметь маркировку и сертификат
Юрист Эмиль Халимов заявил, что зимние шины с маркетплейса должны иметь маркировку и сертификат, а отсутствие документов о соответствии может указывать на подделку.
В беседе с NEWS.ru специалист напомнил, что с 1 октября покупатель проверяет продавца ещё до заказа. Закон обязывает площадку отмечать в карточке маркировку товара и регистрацию продавца в «Честном знаке».
«Последний размещает там же ссылку на запись о сертификате или декларации о соответствии в реестре. Карточку без этих сведений площадка к размещению не допускает. По ссылке стоит сверить бренд, модель и завод с описанием товара, расхождение здесь служит самым ранним сигналом подделки», — отметил юрист.Дополнительно Халимов советует изучить маркировку на боковине шины: обозначение зимних характеристик и четырёхзначный код даты производства. Фото боковины лучше запросить у продавца заранее. Первые две цифры кода означают неделю выпуска, последние две — год.