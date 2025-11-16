21-летняя звезда TikTok умерла от рака

16 ноября 2025, 14:52

Блогер Ира Небога скончалась после долгой борьбы с раком

Ира Небога (Фото: Телеграм/neneboga)

Блогер Ирина Антонова, известная как Ира Небога, скончалась в возрасте 21 года после долгой борьбы с раком. Прощальный пост появился в ее личном телеграм-канале.