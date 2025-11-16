21-летняя звезда TikTok умерла от рака
Блогер Ирина Антонова, известная как Ира Небога, скончалась в возрасте 21 года после долгой борьбы с раком. Прощальный пост появился в ее личном телеграм-канале.
Девушки не стало 15 ноября в 22:25. В публикации говорится, что все произошло «легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей». Также Антонова поблагодарила подписчиков, которые все это время ее поддерживали. Прощание с ней состоится на следующей неделе, а более точная информация появится позже.
По данным телеграм-канала Baza, сибирячке поставили диагноз саркома Юинга II стадии в 16 лет. За годы лечения она перенесла десятки курсов химиотерапии, несколько операций и реабилитаций. В 2021-м девушка победила болезнь. Однако в июле прошлого года она сообщила о рецидиве после четырех лет ремиссии. В августе ей удалили часть черепа, пораженную метастазами.
