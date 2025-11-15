Скончался глава АЭВТ Владимир Тасун

15 ноября 2025, 20:57

Глава АЭВТ Владимир Тасун скончался в 76 лет

Фото: istockphoto/Jack Holliday

Росавиация сообщила о смерти президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна.