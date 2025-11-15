Скончался глава АЭВТ Владимир Тасун
Росавиация сообщила о смерти президента Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна.
В публикации в телеграм говорится, что деятель ушел из жизни на 77-м году. Прощание пройдёт 17 ноября в 12:00 мск по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 25.
Отмечается, что в 2007–2014 годах Тасун возглавлял департамент государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России. Затем его избрали президентом АЭВТ. Он также входил в Совет Клуба ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации (Клуб «Опыт») и награждался Орденом Почёта.
В должности отстаивал интересы перевозчиков и предлагал законодательные и другие инициативы для повышения устойчивости отечественного воздушного транспорта.
