Умер голос «Бегущего в лабиринте» и «Каратэ-пацана»
Российский актер дубляжа Петр Вечерков скончался в возрасте 27 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщество во «ВКонтакте».
По данным агентства, подробностей о смерти Вечеркова почти нет. Известно, что последние месяцы он тяжело болел. Это могло стать причиной кончины.
Вечерков занимался дубляжом с восьми лет. Кроме того, он выступал в театре и был известен широким спектром работ на сцене. Актер озвучил множество персонажей в полнометражных фильмах и сериалах.
Например, его голосом говорили Галли в «Бегущем в лабиринте», Бен в «Наследниках», Гейб в «Держись, Чарли», Енох в «Доме странных детей мисс Перегрин», Макс Кентон в «Живой стали», Гарри в «Каратэ-пацане» и Йоханес Хади в «Пункте назначения: Комната 666».
Читайте также: