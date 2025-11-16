Умер голос «Бегущего в лабиринте» и «Каратэ-пацана»

16 ноября 2025, 12:15

В возрасте 27 лет скончался актер дубляжа Петр Вечерков

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Российский актер дубляжа Петр Вечерков скончался в возрасте 27 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщество во «ВКонтакте».