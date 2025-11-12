Достижения.рф

Умер актер из «Ментовских войн» и «Невского»

В возрасте 57 лет скончался актер Иван Фирсов
Фото: iStock/NetPix

Российский актер Иван Фирсов, известный по сериалам «Ментовские войны» и «Невский», скончался в возрасте 57 лет. Трагическим известием делится aif.ru.



Знакомая артиста в беседе с изданием сообщила, что его не стало в понедельник, 10 ноября. Причина смерти, дата и место прощания не называются. Подробности о похоронах появятся позднее.

Кинокарьера Фирсова началась в 2010-м с эпизодической роли в сериале «Дознаватель». Всего же он снялся более чем в двадцати проектах, среди них — «Морские дьяволы. Особое задание», «Условный мент-2», «Реализация» и другие.

Лидия Пономарева

