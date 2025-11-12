Умер актер из «Ментовских войн» и «Невского»

12 ноября 2025, 18:51

В возрасте 57 лет скончался актер Иван Фирсов

Фото: iStock/NetPix

Российский актер Иван Фирсов, известный по сериалам «Ментовские войны» и «Невский», скончался в возрасте 57 лет. Трагическим известием делится aif.ru.