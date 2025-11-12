Умер актер из «Ментовских войн» и «Невского»
В возрасте 57 лет скончался актер Иван Фирсов
Российский актер Иван Фирсов, известный по сериалам «Ментовские войны» и «Невский», скончался в возрасте 57 лет. Трагическим известием делится aif.ru.
Знакомая артиста в беседе с изданием сообщила, что его не стало в понедельник, 10 ноября. Причина смерти, дата и место прощания не называются. Подробности о похоронах появятся позднее.
Кинокарьера Фирсова началась в 2010-м с эпизодической роли в сериале «Дознаватель». Всего же он снялся более чем в двадцати проектах, среди них — «Морские дьяволы. Особое задание», «Условный мент-2», «Реализация» и другие.
