22–24 июля в Мордовии пройдёт Всероссийский конкурс для молодёжи АПК «Я в Агро»
С 22 по 24 июля 2026 года Мордовия примет Всероссийский конкурс «Я в Агро». Минсельхоз выступает организатором мероприятия. Конкурс вовлекает активную молодёжь в реализацию проектов на сельских территориях.
Проект «Я в Агро» объединяет молодых людей от 14 до 35 лет, которые работают или учатся в сфере агропромышленного комплекса (АПК), проживают на сельских территориях и в сельских агломерациях. Реализация проекта проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Участники из разных регионов приедут в Мордовию, чтобы поработать в командах над реальными кейсами по развитию сельских территорий и агломераций. Организаторы нацелили проект на выявление «лидеров изменений» среди молодёжи АПК.
Подать заявку можно до 10 июня на сайте. Финал конкурса пройдёт в Тульской области 17–23 августа 2026 года. Лучшие участники получат экспертную, ресурсную и инвестиционную поддержку своих инициатив.
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