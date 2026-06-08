22–24 июля в Мордовии пройдёт Всероссийский конкурс для молодёжи АПК «Я в Агро»

08 июня 2026, 12:40

Фото: myrosmol.ru

С 22 по 24 июля 2026 года Мордовия примет Всероссийский конкурс «Я в Агро». Минсельхоз выступает организатором мероприятия. Конкурс вовлекает активную молодёжь в реализацию проектов на сельских территориях.