В Подмосковье подали более 1,2 тыс. онлайн-заявок на оказание соцуслуг

08 июня 2026, 09:41

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Свыше 1 200 заявок на заключение договора на оказание услуг с использованием социального сертификата подали через госпортал Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга размещается на госпортале в разделе «Поддержка», подразделе «Другое». Для подачи заявки нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить соответствующую электронную форму.





«Воспользоваться услугой могут жители Подмосковья с действующим социальным сертификатом, выданным по факту признания человека нуждающимся в помощи. По такому сертификату можно оформить договор на предоставление соцобслуживания на дому или в полустационарной форме», — говорится в сообщении.