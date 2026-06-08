В Мытищах стартовало строительство многоуровневого паркинга
Многоуровневый паркинг начали строить в составе жилого комплекса «Императорские Мытищи». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Согласно проекту, в паркинге можно будет разместить 573 машины.
«Всего в ЖК предусмотрены три паркинга. Один возводят вместе с домами первой очереди, а два оставшихся построят во вторую очередь», — говорится в сообщении.В настоящее время в составе комплекса также ведётся строительство жилого дома 1.1 на 979 квартир. Общая площадь дома составит свыше 62 тысяч квадратных метров. На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения. Там откроют аптеки, магазины, кафе, отделение банка и пр. Ввести дом в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале 2027 года.