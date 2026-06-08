В Подмосковье появятся робототехнические производства и индустриальные площадки
Делегация Московской области подписала на Петербургском международном экономическом форуме несколько соглашений об инвестпроектах в сфере роботизации, промышленной инфраструктуры и развития производственных площадок. Суммарный объём инвестиций составит десятки миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Одним из главных направлений стала роботизация промышленности и логистики. На форуме прошла встреча с гендиректором Концерна «Калашников» Аланом Лушниковым и управляющим партнёром компании «Семаргл» Сергеем Терентьевым. Обсудили создание в Подмосковье завода по производству промышленной робототехники. «Роботизация становится неотъемлемой частью современных производств, складской логистики и других отраслей. Такие технологии позволяют повысить эффективность предприятий и освободить сотрудников от тяжёлого физического труда. Для Подмосковья развитие робототехники – один из приоритетов промышленной политики. Мы заинтересованы в реализации таких проектов в регионе. Новые соглашения помогут развитию высокотехнологичных производств, созданию новых рабочих мест и укреплению позиций Подмосковья как одного из ведущих промышленных центров страны», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На ПМЭФ-2026 также подписано соглашение с компанией «ССИ Решения» о расширении производства оборудования для роботизации складов в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Инвестиции составят 450 миллионов рублей. Новая площадка начнёт работу уже летом и позволит создать 40 рабочих мест.
Другой проект в сфере высоких технологий – создание технопарка на территории Особой экономической зоны «Большой Серпухов». До 2030 года там появится современный комплекс с лабораториями, производственными и складскими помещениями. Объём инвестиций – 3,5 млрд рублей, будет создано около 400 рабочих мест.
Соглашения о строительстве трёх современных площадок формата «Лайт Индастриал» позволят предпринимателям быстро запускать новые производства благодаря готовой инженерной и логистической инфраструктуре. Так, в Щёлкове компания «Арлетт» реализует проект производственно-складского и торгово-делового кластера. Компания «Химки Экспо» построит производственно-складскую площадку. А в Королёве до конца 2029 года компания «РДС Королев Парк» построит технопарк с производственно-складским комплексом.
Помимо этого, на полях форума достигнуты договоренности о развитии формата «Лайт Индастриал» в государственных индустриальных парках Московской области. Реализация проектов позволит создать более 400 рабочих мест, обеспечив малому и среднему бизнесу доступ к готовой промышленной инфраструктуре.