22-летний принц скончался от редкой генетической болезни

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Принц Люксембурга Фредерик скончался в 22 года из-за тяжелого заболевания. О кончине Фредерика сообщил таблоид TMZ со ссылкой на его родителей, принц Роберт Люксембургский и Джулия.
Мама и папа принца поделились, что Фредерик ушел из жизни 1 марта. Накануне смерти, 28 февраля, молодой человек попрощался со своими родными, сказав добрые и мудрые слова.
Роберт Люксембургский отметил, что в последние дни сын практически не мог говорить, но спросил его: «Папа, ты гордишься мной?». Ответ был простым, и принц его слышал много раз.
Фредерик страдал от редкого генетического заболевания POLG — митохондриальной болезни. Страшный диагноз ему поставили в 14 лет. У принца остались старшие сестра и брат — Шарлотта и Александр.
Близкие Фредерика собираются и дальше помогать фонду, который изучает это заболевание, от имени Фредерика.
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«Даже в свои последние минуты он сохранял чувство юмора и безграничное сострадание», — откровенничали родители.
Роберт Люксембургский отметил, что в последние дни сын практически не мог говорить, но спросил его: «Папа, ты гордишься мной?». Ответ был простым, и принц его слышал много раз.
Фредерик страдал от редкого генетического заболевания POLG — митохондриальной болезни. Страшный диагноз ему поставили в 14 лет. У принца остались старшие сестра и брат — Шарлотта и Александр.
Близкие Фредерика собираются и дальше помогать фонду, который изучает это заболевание, от имени Фредерика.
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Ольга Енгалычева