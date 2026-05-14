22 мая в России стартует кампания «Великое наследие Владимира Даля»

С 22 мая по 30 июня 2026 года в России пройдёт всероссийская кампания «Великое наследие Владимира Даля». Организаторы приурочили мероприятие к 225-летию со дня рождения писателя и этнографа.





Даль создал «Толковый словарь живого великорусского языка», над которым работал более 50 лет. Кроме того, он известен сборниками сказок на основе народных сюжетов.

«Владимир Иванович Даль доказал, что русский язык — это не только средство общения, а живая память народа. Он составил не просто словарь, а собрал душу России в 200 000 словах и 30 000 пословицах. Наша задача — сохранить и передать это богатство подрастающему поколению, по-настоящему заинтересовав ребят», — высказалась заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.