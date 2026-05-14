На МЖД в мае пройдет акция «Уступи дорогу поездам!»
На Московской железной дороге в течение всего мая пройдет акция «Уступи дорогу поездам!» Ее приурочили к предстоящим школьным каникулам. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Она направлена на то, чтобы сформировать у детей культуру безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, снизить риск травм и предупредить зацепинг и руфинг. В рамках акции специалисты проведут открытые уроки в школах, экскурсии на железнодорожные предприятия, викторины, квесты и творческие конкурсы.
В Минтрансе Подмосковья отметили, что с начала года в регионе зафиксировали семь случаев гибели детей на железной дороге. В шести случаях речь шла о зацепинге.
Родителям напомнили о простых правилах безопасности. Детям советуют снимать наушники и не отвлекаться на телефон у путей, переходить железную дорогу только по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора и при отсутствии поезда, не прыгать с платформ и не подходить к краю во время ожидания состава.
