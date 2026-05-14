В Щёлкове подготовили выставку картин художницы Яны Патокиной
Персональная выставка многожанровой живописи «Без суеты» члена Союза художников России, педагога Яны Патокиной откроется 16 мая в Щёлковском историко-художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли свыше 40 произведений, относящихся к разным периодам творчества художницы.
«В основе всех работ Яны Патокиной лежат принципы классического реализма. На выставке представлены её пейзажи, натюрморты и портреты», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 20 июня. Возрастных ограничений нет. Подробная информация размещена на сайте музея.
Ранее сообщалось, что в подольском Музее исторических традиций поколений открылась выставка, посвящённая 25-летию «Подольского троллейбуса».