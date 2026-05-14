Участники игры «Город пЕРемен» предложили идеи для развития городов Подмосковья

оригинал

Студенты из Московской области, принимающие участие в игре «Город пЕРемен», предложили инициативы для развития своих городов. Об этом сообщает пресс-служба парии «Единая Россия».





«Город пЕРемен» является проектом подмосковного отделения «Молодой Гвардии». Участники игры проектируют городскую среду и разрабатывают различные варианты её улучшения. Например, в Пушкине ребята предложили возвести в одном из ЖК многоуровневую парковку, а в Истре — построить новый мост, который не будет подтапливать весной.





«Мы хотим, чтобы молодёжь полюбила свои города и захотела остаться в них жить. А для этого нужно понять, чего им не хватает и что они хотели бы изменить. Идеи, которые ребята рождают прямо здесь, не в телефонах, а вживую и вместе, — это и есть настоящий народный наказ», — сказала руководительница «Молодой Гвардии» в Московской области Диана Алумянц.