22 млн человек пользовались энциклопедией РУВИКИ в первом квартале 2025 года

Фото: пресс-служба проекта РУВИКИ
Интернет-энциклопедией РУВИКИ в первом квартале текущего года воспользовались свыше 22 миллионов человек, сообщила пресс-служба проекта.
Уточняется, что за первые три месяца в РУВИКИ опубликовали 29 тысяч новых статей, внедрили новинки на основе искусственного интеллекта. Больше всего в РУВИКИ читают статьи о России, боевых действиях на Украине с 2022 года и о Гренландии, а еще юзеров интересует статистика: списки стран по количеству населения, список фильмов Marvel-вселенной и миллиардеров за прошлый год, добавляют авторы релиза.
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«Мы продолжаем развивать направление по сохранению культурного наследия и языкового разнообразия народов нашей страны. Все большей популярностью пользуются статьи, созданные на самых разных языках народов России. Сейчас, кроме русского, тексты размещаются на 20 языках народов РФ. За первый квартал появилось более 30 тысяч новых статей в языковых разделах», — сообщил руководитель проекта Владимир Медейко.Читайте также:
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Никита Кротов