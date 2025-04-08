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Россиянам пообещали дважды повысить пенсии в 2026 году

Депутат Гаврилов: с 1 января 2026 года в РФ начнется двойная индексация пенсий
Фото: iStock/ArtemSam

Фото: iStock/ArtemSam

С 2026 года страховые пенсии в России будут индексироваться дважды в год — в феврале и апреле. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов, сообщает ТАСС.
«С 1 января 2026 года начнет действовать новый порядок двойной индексации страховых пенсии», — объяснил он.
Первый этап индексации в феврале учтёт уровень текущей инфляции, второй в апреле — финансовые возможности Социального фонда страны. Если рост средних зарплат превысит инфляцию, возможна дополнительная прибавка.

«Но ее (прибавки) уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — добавил он.
Так, например, при пенсии в 23 тыс. рублей (на 2025 год) и инфляции 5% выплата увеличится до 24 150 рублей (к февралю 2026 года).

Ранее сообщалось, что Соцфонд назвал три обязательных условия для назначения пенсии: возраст (64+ для мужчин, 59+ для женщин), минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

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#инфляция
Соцфонд назвал три обязательных условия для назначения пенсии
Соцфонд: Для назначения пенсии нужно 15 лет стажа и минимум 30 коэффициентов
08 апреля 2025, 05:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

Для получения страховой пенсии по старости в 2025 году необходимо выполнить три условия: достичь установленного для выхода на пенсию возраста, иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
На 1 января 2025 года пенсионный возраст составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.

«Минимальный страховой стаж, необходимый для возникновения права на страховую пенсию по старости, составляет 15 лет. Также для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо минимум 30 пенсионных коэффициентов», — передает РИА Новости.
Стоимость одного пенсионного коэффициента — 145,69 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.

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Российских водителей предупредили о массовой замене прав с 1 апреля
Однако, как отметила ранее сенатор Ольга Епифанова, из-за переходных положений пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях на пенсию по старости не выйдет никто. Право на выплаты у достигших требуемого возраста возникнет только с 2026 года.

Ранее сообщалось, что ряду россиян объявили о повышении зарплаты. С 1 октября 2025 года заработные платы ряда российских госслужащих будут проиндексированы на 4,5%. Повышение затронет сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы во всех регионах страны.

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#выплаты
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Российских водителей предупредили о массовой замене прав с 1 апреля
Юрист Тишаков: льготный срок продления заменяемых водительских прав истек 1 апреля
08 апреля 2025, 04:57

Фото: iStock/dusanpetkovic

С 1 апреля в России завершается льготный период автоматического продления водительских прав, что может привести к резкому росту потока людей, желающих обновить или получить права. Об этом предупредил доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков в беседе с агентством «Прайм».
Льгота, позволявшая продлевать права на три года без замены, больше не будет действовать для тех, кто уже воспользовался ею ранее. Кроме того, с апреля упрощённая процедура обмена иностранных удостоверений для новых граждан и лиц с видом на жительство, оформленным до 1 апреля 2024 года, заменяется полной пересдачей экзаменов.

«Стоит оговориться — речь идет именно о национальных водительских удостоверениях. За рубежом наше продление недействительно, поэтому следует заранее позаботиться о международных правах», — добавил Тишаков.
Эксперт рекомендует не откладывать замену документов, чтобы избежать очередей.

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Ряду россиян объявили о повышении зарплаты
Юрист Голубева: Зарплаты сотрудников прокуратуры и СК возрастут с октября на 4,5%
08 апреля 2025, 04:48

Фото: iStock/blinow61

С 1 октября 2025 года заработные платы ряда российских госслужащих будут проиндексированы на 4,5%. Об этом заявила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в интервью РИА Новости.
Повышение затронет сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы во всех регионах страны.

«Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году), запланированный на 1 октября 2025 года, — это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%», — пояснила Голубева.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, уравнивающий зарплаты губернаторов и вице-премьеров. Финансирование этих выплат будет осуществляться из федерального бюджета через Управление делами президента РФ.

Ранее сообщалось, что губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за телефонного мошенника во время его обзвона жителей региона.

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Главу Белгородской области спутали с мошенником при обзвоне жителей
Гладкова ошибочно приняли за мошенника при обзвоне жителей Белгородской области
08 апреля 2025, 04:26

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за телефонного мошенника во время его обзвона жителей региона. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время разговора с одной из жительниц Белгорода Гладков представился и попытался уточнить информацию о восстановлении жилья после обстрела. Однако женщина, усомнившись в подлинности звонка, заявила, что не верит, что общается с главой региона.

«Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить, кому угодно: все мне сделали», — сказала она.
Позже россиянка извинилась за свою ошибку. Однако Гладков отметил, что ее реакция не реакция оправдана — все же телефонных мошенников много, не стоит расслабляться и легко выдавать личную информацию и исполнять их требования.

«Лишнюю информацию не спрашиваем. Все, что нужно ответить: было ли такое или нет. Это достаточно», — объяснил он.
7 апреля сообщалось, что в Красноярском крае девочка-школьница отдала мошенникам все накопленные деньги. Накануне её отец, сражающийся с врагами в зоне проведения специальной военной операции, перевёл дочери 2,4 миллиона рублей.

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Фонд президентских грантов оценит результаты проектов, завершившихся в 2024 году
07 апреля 2025, 18:48

Фото: iStock/Wasan Tita

Фонд президентских грантов проведет оценку результатов проектов, завершившихся в 2024 году, а также определит 100 лучших реализованных работ.
Для оценки результатов будет использоваться портал «оценка.гранты.рф».

Для всестороннего учета мнений о социальном эффекте проектов к оценке привлекут представителей региональных органов власти, Общественной палаты РФ и общественных палат российских регионов, а также экспертов и заинтересованных граждан.

Оценка будет проводиться с 22 апреля по 30 июня.

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