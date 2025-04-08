Россиянам пообещали дважды повысить пенсии в 2026 году

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С 2026 года страховые пенсии в России будут индексироваться дважды в год — в феврале и апреле. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов, сообщает ТАСС.
«С 1 января 2026 года начнет действовать новый порядок двойной индексации страховых пенсии», — объяснил он.Первый этап индексации в феврале учтёт уровень текущей инфляции, второй в апреле — финансовые возможности Социального фонда страны. Если рост средних зарплат превысит инфляцию, возможна дополнительная прибавка.
«Но ее (прибавки) уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — добавил он.Так, например, при пенсии в 23 тыс. рублей (на 2025 год) и инфляции 5% выплата увеличится до 24 150 рублей (к февралю 2026 года).
Ранее сообщалось, что Соцфонд назвал три обязательных условия для назначения пенсии: возраст (64+ для мужчин, 59+ для женщин), минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.
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Мария Моисеева