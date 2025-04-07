В Совете Федерации обсудили формирование семейно-ориентированной личности

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В Совете Федерации 3 марта обсудили тему «Формирование семейно-ориентированной личности в контексте реализации демографической политики Российской Федерации».
Заслушав и обсудив выступления членов Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совфеде, стало понятно, что в России прилагаются максимальные усилия для защиты и поддержки института семьи, кроме того, существует целый комплекс мер, направленный на оказание всемерной помощи семьям с детьми.
При этом отмечается, что поддерживать крепкие семьи посредством исключительно материального стимулирования невозможно, так как дружная ячейка общества базируется на любви, взаимоуважении и верности.
Эксперты считают, что демографический кризис в РФ происходит из-за снижения престижа семьи и утери традиционного уклада жизни. Именно поэтому в обществе необходимо формировать положительное отношение к традиционным семейным ценностям и созданию многодетной семьи.
С 2010 года более чем в 60-ти российских субъектах ведутся курсы по семейно-ориентированному образованию от дошкольных образовательных организаций до вузов, а также организована подготовка педагогов по духовно-нравственному и семейно-ориентированному образованию.
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При этом отмечается, что поддерживать крепкие семьи посредством исключительно материального стимулирования невозможно, так как дружная ячейка общества базируется на любви, взаимоуважении и верности.
Эксперты считают, что демографический кризис в РФ происходит из-за снижения престижа семьи и утери традиционного уклада жизни. Именно поэтому в обществе необходимо формировать положительное отношение к традиционным семейным ценностям и созданию многодетной семьи.
С 2010 года более чем в 60-ти российских субъектах ведутся курсы по семейно-ориентированному образованию от дошкольных образовательных организаций до вузов, а также организована подготовка педагогов по духовно-нравственному и семейно-ориентированному образованию.
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Элина Позднякова