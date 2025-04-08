Адвокат рассказал, можно ли подать в суд за использование личных фотографий

Фото: iStock/Martin Kralicek
Каждый из нас хотя бы раз в жизни встречал свои неудачные фотографии на страницах социальных сетей друзей и знакомых. Оказалось, что все не так просто, и есть реальный риск попасть под уголовную ответственность за использование кадров с другим человеком.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» объяснил, что в России за публикацию фотографии человека без его согласия можно подать в суд тогда, когда нарушаются его права и законные интересы.
Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и использование изображения гражданина (в том числе его фотографии) допускается только с его согласия. После смерти человека такое согласие должны дать его наследники.
Исключения (когда согласие не требуется)
Когда можно подать в суд
Что можно требовать
Если фото сделано в частной обстановке (дом, больница, раздевалка) или раскрывает личные данные (например, фото паспорта, медицинской карты), это может нарушать неприкосновенность частной жизни.
Когда можно подать в суд
Последствия
Если фото сопровождается оскорбительными комментариями, мемами или унизительным монтажом, можно требовать:
Если лицо используется для рекламы, продвижения товаров или услуг без договора, можно требовать:
Для изображений несовершеннолетних требуется согласие родителей. Если фото ребенка опубликовано без разрешения (особенно если это вредит его интересам), родители могут подать в суд.
Фото: iStock/simpson33
1. Подать иск в районный суд — если требуете компенсацию.
2. Заявление в полицию или прокуратуру — если есть признаки уголовного преступления.
3. Жалоба в Роскомнадзор —если фото распространяется в интернете незаконно.
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Нарушение права на изображение
Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и использование изображения гражданина (в том числе его фотографии) допускается только с его согласия. После смерти человека такое согласие должны дать его наследники.
Исключения (когда согласие не требуется)
- Фото используется в государственных, общественных или иных публичных интересах (например, фото чиновника при исполнении обязанностей).
- Изображение получено в публичном месте (улица, концерт, митинг) и человек не является основным объектом съемки (например, он часть толпы).
- Человек позировал за плату (модель на фотосессии) — нужно смотреть условия договора.
Когда можно подать в суд
- Фото опубликовано без согласия, и это не подпадает под исключения.
- Изображение используется в коммерческих целях (реклама, продажа товаров).
- Фото размещено в унижающем достоинство контексте (например, с оскорбительными подписями).
Что можно требовать
- Удаление фотографии;
- Компенсацию морального вреда (обычно от 5 000 до 100 000 руб., зависит от последствий);
- Возмещение убытков (если публикация нанесла материальный ущерб).
Нарушение неприкосновенности частной жизни
Если фото сделано в частной обстановке (дом, больница, раздевалка) или раскрывает личные данные (например, фото паспорта, медицинской карты), это может нарушать неприкосновенность частной жизни.
Когда можно подать в суд
- Фото сделано скрытно (без ведома человека).
- Публикация раскрывает личные или семейные тайны.
- Изображение получено с проникновением в жилище.
Последствия
- Гражданский иск: компенсация морального вреда, удаление фото.
- Уголовная ответственность – штраф до 300 000 руб., арест до 4 месяцев.
Оскорбление достоинства личности
Если фото сопровождается оскорбительными комментариями, мемами или унизительным монтажом, можно требовать:
- Удаления контента;
- Компенсации морального вреда;
- Привлечения к административной ответственности за оскорбление.
Использование фото в коммерческих целях без согласия
Если лицо используется для рекламы, продвижения товаров или услуг без договора, можно требовать:
- Прекращения использования;
- Компенсации (обычно в размере предполагаемого гонорара модели).
Публикация фото детей
Для изображений несовершеннолетних требуется согласие родителей. Если фото ребенка опубликовано без разрешения (особенно если это вредит его интересам), родители могут подать в суд.
Фото: iStock/simpson33
Куда обращаться?
1. Подать иск в районный суд — если требуете компенсацию.
2. Заявление в полицию или прокуратуру — если есть признаки уголовного преступления.
3. Жалоба в Роскомнадзор —если фото распространяется в интернете незаконно.
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Анастасия Панченко