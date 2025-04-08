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Адвокат рассказал, можно ли подать в суд за использование личных фотографий

Адвокат Воропаев: использование чужих фото — это уголовная ответственность
Фото: iStock/Martin Kralicek

Фото: iStock/Martin Kralicek

Каждый из нас хотя бы раз в жизни встречал свои неудачные фотографии на страницах социальных сетей друзей и знакомых. Оказалось, что все не так просто, и есть реальный риск попасть под уголовную ответственность за использование кадров с другим человеком.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» объяснил, что в России за публикацию фотографии человека без его согласия можно подать в суд тогда, когда нарушаются его права и законные интересы.
«Основания для иска и возможные последствия зависят от конкретных обстоятельств», — сказал юрист.

Нарушение права на изображение


Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и использование изображения гражданина (в том числе его фотографии) допускается только с его согласия. После смерти человека такое согласие должны дать его наследники.

Исключения (когда согласие не требуется)
  • Фото используется в государственных, общественных или иных публичных интересах (например, фото чиновника при исполнении обязанностей).
  • Изображение получено в публичном месте (улица, концерт, митинг) и человек не является основным объектом съемки (например, он часть толпы).
  • Человек позировал за плату (модель на фотосессии) — нужно смотреть условия договора.

Когда можно подать в суд

  • Фото опубликовано без согласия, и это не подпадает под исключения.
  • Изображение используется в коммерческих целях (реклама, продажа товаров).
  • Фото размещено в унижающем достоинство контексте (например, с оскорбительными подписями).

Что можно требовать
  • Удаление фотографии;
  • Компенсацию морального вреда (обычно от 5 000 до 100 000 руб., зависит от последствий);
  • Возмещение убытков (если публикация нанесла материальный ущерб).
Фото: iStock/YanC

Нарушение неприкосновенности частной жизни


Если фото сделано в частной обстановке (дом, больница, раздевалка) или раскрывает личные данные (например, фото паспорта, медицинской карты), это может нарушать неприкосновенность частной жизни.

Когда можно подать в суд
  • Фото сделано скрытно (без ведома человека).
  • Публикация раскрывает личные или семейные тайны.
  • Изображение получено с проникновением в жилище.

Последствия
  • Гражданский иск: компенсация морального вреда, удаление фото.
  • Уголовная ответственность – штраф до 300 000 руб., арест до 4 месяцев.

Оскорбление достоинства личности


Если фото сопровождается оскорбительными комментариями, мемами или унизительным монтажом, можно требовать:
  • Удаления контента;
  • Компенсации морального вреда;
  • Привлечения к административной ответственности за оскорбление.
Фото: iStock/jacoblund


Использование фото в коммерческих целях без согласия


Если лицо используется для рекламы, продвижения товаров или услуг без договора, можно требовать:
  • Прекращения использования;
  • Компенсации (обычно в размере предполагаемого гонорара модели).

Публикация фото детей


Для изображений несовершеннолетних требуется согласие родителей. Если фото ребенка опубликовано без разрешения (особенно если это вредит его интересам), родители могут подать в суд.

Фото: iStock/simpson33

Куда обращаться?


1. Подать иск в районный суд — если требуете компенсацию.
2. Заявление в полицию или прокуратуру — если есть признаки уголовного преступления.
3. Жалоба в Роскомнадзор —если фото распространяется в интернете незаконно.

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Ветеран из Орехово-Зуева Александра Алешина рассказала о военном пути
08 апреля 2025, 10:31

Фото: iStock/Epitavi

Александра Алешина из Орехово-Зуева отпраздновала свой 101-й день рождения. В годы Великой Отечественной войны, когда ей было всего 17 лет, она не дождалась повестки и сама пошла в военкомат, чтобы попасть на фронт. Об этом пишет «360».
По ее словам, сначала она работала на заводе, выполняя срочные задания для армии, а затем в 1942 году была направлена под Наро-Фоминск для копки противотанковых рвов.

Алешина вспоминает, как в условиях морозов до — 40 градусов ей и ее товарищам приходилось использовать тяжелый лом, чтобы разбить замерзшую землю. Позже она стала учителем в школе снайперов, подготовив 24 бойца для отправки на фронт.

Александру Алешину демобилизовали в январе 1945 года, Победу она встретила уже дома. В настоящее время ветеран активно взаимодействует с молодежью, рассказывая подросткам о своей жизни и делясь ценным опытом.

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Михаил Ефремов готовится к выходу из колонии: проводы и фуршет в ИК-4
Проводы Михаила Ефремов отгремят сегодня в ИК-4
08 апреля 2025, 08:07

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Сегодня в исправительной колонии №4 пройдут проводы известного актёра Михаила Ефремова, который отбывал наказание за смертельное ДТП, случившееся в 2020 году. В связи с одобренным условно-досрочным освобождением (УДО) артист и его друзья среди заключённых планируют отметить это событие фуршетом. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
По данным канала, для празднования уже закуплены фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады. Ефремов намерен провести этот день в кругу тех, с кем у него сложились дружеские отношения за время пребывания в колонии.

Напомним, Михаил Ефремов был осуждён на семь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года на Садовом кольце Москвы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в результате чего водитель автомобиля погиб.

В конце марта этого года суд удовлетворил прошение актёра об УДО, он провёл в колонии пять лет. Ожидается, что завтра Ефремов выйдет на свободу.

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#дтп
#водитель
#михаил ефремов
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Politico: НАСА не может запустить полет на Марс, который переживут астронавты
08 апреля 2025, 07:17

Фото: iStock/buradaki

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) не сможет осуществить пилотируемый полет на Марс в течение ближайших пяти лет, сообщает газета Politico, ссылаясь на исполняющую обязанности директора НАСА Джанет Петро.
Она подчеркнула, что такие миссии связаны с множеством рисков, многие из которых пока недостаточно изучены.

В частности, Петро отметила, что среди специалистов нет уверенности в реальности осуществления подобной миссии в столь короткие сроки.

Эти комментарии прозвучали после заявления главы компании SpaceX Илона Маска, который прогнозировал высадку человека на Марс в период от 5 до 7 лет.

Ранее стало известно, что пробывшие на МКС 286 дней вместо недели астронавты не получили от НАСА сверхурочных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам пообещали дважды повысить пенсии в 2026 году
Депутат Гаврилов: с 1 января 2026 года в РФ начнется двойная индексация пенсий
08 апреля 2025, 06:39

Фото: iStock/ArtemSam

С 2026 года страховые пенсии в России будут индексироваться дважды в год — в феврале и апреле. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов, сообщает ТАСС.
«С 1 января 2026 года начнет действовать новый порядок двойной индексации страховых пенсии», — объяснил он.
Первый этап индексации в феврале учтёт уровень текущей инфляции, второй в апреле — финансовые возможности Социального фонда страны. Если рост средних зарплат превысит инфляцию, возможна дополнительная прибавка.

«Но ее (прибавки) уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — добавил он.
Так, например, при пенсии в 23 тыс. рублей (на 2025 год) и инфляции 5% выплата увеличится до 24 150 рублей (к февралю 2026 года).

Ранее сообщалось, что Соцфонд назвал три обязательных условия для назначения пенсии: возраст (64 для мужчин, 59 для женщин), минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

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#пенсии
#возраст
#рост
#деньги
#инфляция
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Соцфонд назвал три обязательных условия для назначения пенсии
Соцфонд: Для назначения пенсии нужно 15 лет стажа и минимум 30 коэффициентов
08 апреля 2025, 05:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

Для получения страховой пенсии по старости в 2025 году необходимо выполнить три условия: достичь установленного для выхода на пенсию возраста, иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
На 1 января 2025 года пенсионный возраст составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.

«Минимальный страховой стаж, необходимый для возникновения права на страховую пенсию по старости, составляет 15 лет. Также для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо минимум 30 пенсионных коэффициентов», — передает РИА Новости.
Стоимость одного пенсионного коэффициента — 145,69 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.

Российских водителей предупредили о массовой замене прав с 1 апреля
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Однако, как отметила ранее сенатор Ольга Епифанова, из-за переходных положений пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях на пенсию по старости не выйдет никто. Право на выплаты у достигших требуемого возраста возникнет только с 2026 года.

Ранее сообщалось, что ряду россиян объявили о повышении зарплаты. С 1 октября 2025 года заработные платы ряда российских госслужащих будут проиндексированы на 4,5%. Повышение затронет сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы во всех регионах страны.

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