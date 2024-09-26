25-й современный поезд «Москва-2024» запустили в столичном метро

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Московский метрополитен запустил в работу 25-й поезд «Москва-2024». Самый современный поезд вышел на Замоскворецкую линию. Об этом 26 сентября сообщает официальный телеграмм-канал Департамента транспорта Москвы.
Столица продолжает закупать у российского производителя инновационные составы метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Новые вагоны отличаются широкими дверями, сквозными проходами через состав, улучшенной шумоизоляцией и мощными кондиционерами. Кроме этого на поручнях вагонов московского метро теперь есть USB и type-C разъемы. Теперь таких поездов 25. Сейчас они курсируют по Замоскворецкой и Троицкой линиям.
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«Всего за этот год планируется получить 36 поездов нового поколения», — сообщает Дептранс.
Новые вагоны отличаются широкими дверями, сквозными проходами через состав, улучшенной шумоизоляцией и мощными кондиционерами. Кроме этого на поручнях вагонов московского метро теперь есть USB и type-C разъемы. Теперь таких поездов 25. Сейчас они курсируют по Замоскворецкой и Троицкой линиям.
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Лия Мурадьян