Депстрой Москвы стал Департаментом гражданского строительства

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Мэр Москвы Сергей Собянин постановил переименовать столичный департамент строительства в департамент гражданского строительства. Об этом сообщается в постановлении, представленном на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
После внесения изменений из полномочий ведомства убрали строительства транспортной и инженерной инфраструктуры. Теперь этим будет заниматься новый департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.
Руководителем департамента гражданского строительства был назначен Рафик Загрутдинов, который ранее возглавлял Депстрой.
Ранее сообщалось, что в Москве приступили к проведению эксперимента с динамическим тарифом на парковку. Если данная инициатива будет принята, то стоимость столичных парковок будет зависеть от степени загруженности конкретного участка дороги.
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Руководителем департамента гражданского строительства был назначен Рафик Загрутдинов, который ранее возглавлял Депстрой.
Ранее сообщалось, что в Москве приступили к проведению эксперимента с динамическим тарифом на парковку. Если данная инициатива будет принята, то стоимость столичных парковок будет зависеть от степени загруженности конкретного участка дороги.
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Анастасия Чинкова